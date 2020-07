Die Kommunikationswissenschaftlerin und Soziologin hält es in derfür abwegig, den Begriff "" aus dem Grundgesetz zu streichen und kritisiert, dass dieser Vorschlag mal wieder von Weißen gemacht wurde: "Den Vorteil, den wir Schwarzen Sozialwissenschaftler*innen gegenüber den Jurist*innen haben, ist, dass wir das englischsprachige Wort race verwenden, was beispielsweise ermöglicht hat, Alltagsrassismus auf der sozialen Ebene (Wohnungs- und Arbeitsmarkt) zu untersuchen. Damit konnten wir die hier deutlich gewordene Problematik umgehen. Während dem englischen Begriffzugrunde liegt, bleibt der deutsche Begriff in seinem historisch-biologistischen Entstehungskontext verhaftet, was letztendlich zur Forderung der Grünen geführt hat." Dann hätten also gerade jene Länder, die die Sklaverei am intensivsten betrieben haben, wenigstens einen fortschrittlichen Begriff von "Rasse"?!Tilgt man das Wort "Rasse" aus dem Grundgesetz, bleiben immer noch diewegen der "Rasse" - in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948, in der Grundrechtscharta der EU oder der Europäischen Menschenrechtskonvention, erinnert in derAndreas Zielcke, der die bislang vorgebrachten Gründe für eine Streichung des Begriffs" findet: Es sei keineswegs eindeutig, "dass der deutsche Verfassungsgeber 1949 den inhumanen NS-Gehalt von 'Rasse' übersehen und damit dem Gleichheitssatz einen unheilbaren Makel aufgebürdet hat. Ist es nicht mindestens ebenso plausibel, dass die parlamentarischen Autoren seinerzeit den alten Wortlaut 'Rasse' bewusst übernommen haben, um ihnin Stellung zu bringen? Das semantische NS-Erbe also mit seinem eigenen Terminus zu schlagen? Schließlich lässt die Stoßrichtung des Art. 3 an antirassistischer Entschiedenheit nichts zu wünschen übrig. Es gibt, soweit ersichtlich, kein höchstgerichtliches Urteil, das denhätte."Außerdem: Auf diagnostiziert Georg Seeßlen eine "" hierzulande und fragt sich etwas ratlos, wie damit umzugehen sei.Der Begriff der "" ist wichtig, umvon rationaleren Versuchen, die Welt zu verstehen, zu unterscheiden, schreiben die Soziologinnen Carolin Amlinger und Nicola Gess beiund beziehen sich dabei auf den Forscher : "Treibstoff moderner Verschwörungstheorien ist nach Melley eine paradoxe 'agency panic': Diese Panik sieht - durchaus korrekt - das Selbstbild vom(das seine Intentionen kennt, sie umsetzen und auf diese Weise auch sein Leben und seine Geschichte selbstbestimmt gestalten kann) in Gefahr und glaubt paradoxerweise gerade deswegen an eine Verschwörung, die in ihrem 'gegen dieses Individuum genau jenes überkommene Menschen-, Gesellschafts- und Geschichtsbild aufrechterhält: Eine Gruppe von Verschwörer*innen oder ein monolithisches 'System' steuere intentional das Weltgeschehen nach einem geheimen Plan..."In der wundert sich der Historikerüber das Schweigen um. Klar, der Jurist, einst Mitbegründer der RAF, heute ein Neonazi, ist für einstige Weggefährten wie Gerhard Schröder, Otto Schily oder Hans-Christian Ströbele schwer peinlich geworden. Sie tun sich aber immer noch "damit, ihm gegenüber auf Abstand zu gehen und ihn öffentlich zu kritisieren. Alsin einem Dokumentarfilm über linke Anwälte nach Mahler gefragt wurde, meinte er ebenso schmallippig wie ausweichend, das sei wohl eine 'Tragödie'. Ganz so, als sei seinem Ex-Partner, dem er während seiner RAF-Zeit auch noch als Verteidiger zur Seite gestanden hatte, etwas widerfahren, was außerhalb seiner Macht gelegen habe. So als handle es sich bei einer antisemitischen Gesinnung um. Und der sonst so bekenntnisstarke Grünen-Politiker, der 1969 zusammen mit Mahler und Klaus Eschen das Sozialistische Anwaltskollektiv gegründet hatte und in den Jahren darauf als der umtriebigste aller RAF-Verteidiger in Erscheinung getreten war, ist hinsichtlich seines Ex-Genossen völlig verstummt.und schon gar kein Wort der Kritik oder der."