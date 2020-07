macht auf ihrem von den Überlegungen des marxistischen Poptheoretikers inspirierten Album "Efia" keinen Wohlfühl-Ambient zum Wegschlummern, versichert Julian Weber in der: Unter anderem hat die Hamburger Musikerin "die Erfahrungen einermit in die Klangkulisse gearbeitet. In dem Track 'Six Years Old Child' wiederholt eine durch Effekte unkenntlich gemachte brüchige Stimme Fragen wie 'Tell me, who is my murderer', 'How much death suits you'. Dazu ist das Pumpen eines Herzens zu hören, schwere Atmung und der Gesang bei einer kurdischen Hochzeit. ... 'Dieverkauft Deutschland an die Türkei und die bringt damit KurdInnen um. Der Exportschlager ist dieses Jahr vierzig Jahre alt geworden. Da dachte ich mir, dass kann ich doch mal in meinem Album erwähnen.'"Christopher Resch porträtiert in derdie saudi-arabische Black-Metal-Band, die sich ihrem traditionell klerus-kritischem Genre gemäß sehr einschlägig positioniert: "'Was uns antreibt? Die Unterdrückung der Menschen durch die', sagt Mephisto, Gitarrist und Bassist der Band. 'Wir kritisieren Politik, Nationalismus, Klassizismus, Ideologiehörigkeit, soziale Ungerechtigkeit. Aber das Hauptproblem in Saudi-Arabien istund uns von Beginn anwird.' Den Musikern ist vollkommen bewusst, dass sie mit dieser Haltung in Saudi-Arabienspielen können, niemals. Im Internet werden sie dafür gefeiert: Mehr Black Metal zu sein als sie gehe gar nicht." Das aktuelle Album gibt es auf Youtube Weitere Artikel: Thomas Schacher wirft in dereinen Blick ins Programmheft derfür die kommende Saison. Peter Uehling ärgert sich in derdarüber, dass in Berlin dasbis auf weiteres nicht gestattet bleibt.Besprochen werden das neue Album "Mordechai" von Tagesspiegel , mehr dazu bereits hier und dort ), ein online gezeigter, multimedialer-Zyklus der SZ ), eine Ausstellung in der Berliner Staatsbibliothek mit Handschriften) und weitere neue Popveröffentlichungen, darunterneues Album "Sui Sui", auf dem "die Sounds so cool klingen, dass man sich fragt, ob es noch Eis gibt", schreibt -Popkolumnist Jan Kedves. Wir hören rein: