Empirie! In der schlüsselt Meret Baumann sehr genau auf, wieSchwarze härter und häufiger bestraft als Weiße: "Der Kampf gegen Drogen ist deshalb Ursache sowohl für diegenerell als auch für die Ungleichbehandlung der Ethnien im Besonderen. Obwohl Afroamerikaner 13 Prozent der Drogenkonsumenten ausmachen, was ihrem Bevölkerungsanteil entspricht, betreffen 36 Prozent der Verhaftungen und 46 Prozent der Verurteilungen wegen Drogendelikten Schwarze. Dabei handeln sie nicht öfter mit illegalen Substanzen als andere Bevölkerungsgruppen. Studien haben gezeigt, dass Drogenkonsumenten den Stoff in der Regel bei Angehörigen ihrer eigenen Ethnie beziehen."In dersieht Paul Ingendaay die weltweiten Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt als überfälligen Impuls, langanhaltende und lange kleingeredete Ungerechtigkeiten ins Visier zu nehmen: "So verständlich es sein mag, dass sich Weiße in den wohlhabenderen Zonen der Erde darüber ärgern, wenn siesollen - wenn das Befremden darüber sich gelegt hat, müsste die Erkenntnis dämmern, dass hinter vielen Forderungen von Menschen afrikanischer Herkunftsteht, dessen wahre Dimension uns in den vergangenen Jahrzehnten, nicht zuletzt durch wissenschaftliche und künstlerische Arbeit, in seiner sprachlos machenden Unermesslichkeit vor Augen geführt wurde." Auf meldet Maia de la Baume, dass das EU-Parlament in einer Resolution den Sklavenhandel zu einemerklärt hat.In einem sehr offenen Text in der, wie sie am Leben in Deutschland verzweifelte, mit welchersie immer wieder konfrontiert wurde und wie sie schließlich zurück in den Iran ging, den ihre Eltern verlassen hatten, als sie selbst sechs Jahre alt war: "Die, die Menschen waren hilflos und wütend. Und ich - ich war hierhergekommen, um mich selbst zu finden? Ich schämte mich. Der Blick vieler Menschen schien zu sagen: 'Die hat keine Ahnung. Diese verwöhnten Europäer, die dort im Überfluss leben, wissen nicht, was wirkliche Probleme sind.' Und sie hatten recht. Das, das sich die Menschen hier hatten zulegen müssen, fehlte mir. Nach einem halben Jahr machte mir alles zu schaffen. Die, die mir in meiner Wohnung den Atem nahm, das Chlor im Wasser, das unter der Dusche in meinen Augen brannte,, das meine Haare platt drückte. Ich gehörte nicht mehr zu diesem Land, schon lange nicht mehr. Doch ich wollte bleiben, mir beweisen, dass es ging. Wie konnte ich nach sechs Monaten aufgeben und einfach an das Leben in Deutschland anknüpfen? Es war kein Entweder-oder, es war zu einemgeworden."