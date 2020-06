Eineals Aida seiund soll nach Forderungen von Kollektiven an der New Yorkerdeshalb aus der Mediathek verschwinden, schreibt Manuel Brug in derkopfschüttelnd über so viel Correctness-Furor: "Muss, konsequent weitergedacht, jetztsein, jede Turandot Chinesin, jede Lakmé Inderin? Natürlich ist gerade das auch die Geschichte deswiderspiegelnde Repertoire des 19. Jahrhunderts rassistisch und vorurteilsbeladen." Aber wo soll man aufhören mit den Verboten? "Was ist mit der angeblich so frauenfeindlichen Mozart-Oper 'Così fan tutte', der ähnlich misogynen 'Zauberflöte' und dem 'Don Giovanni' als höllischer Apotheose eines Wüstlings? Alle reif für die Correctness-Tonne?"Dashat ein, das sich nach der Coronakrise noch verschlimmern wird, konstatiert der Dramatikerim: "Die größte Bedrohung für die Vitalität von Theaterstücken, Musicals und Live-Auftritten nach dem Ende der Sperre ist die Abwanderung von Menschen, die die Künste verlassen. Publikum, das sich vor dem Hintergrund wirtschaftlicher Belastungenn kann, was die Idee bekräftigt, dass Kultur 'nichts für sie' ist. Qualifizierte Künstler - insbesondere solche mit einem niedrigeren sozioökonomischen Hintergrund und jene aus der(ja, wir existieren in der Kunst) -, die es sich nicht leisten können, in der Branche zu bleiben."Weiteres: Ebenfalls im berichtet Chris Wiegand von der Kampagne "The heart of a community", für die sich britische Kulturschaffende zurin Großbritannien zusammengeschlossen haben. In der kündigt Doris Meierhenrich die morgen live im HAU-Kanal gestreamte Performance "Show me a good Time" an, die das Postdrama-Kollektivfür das Berliner Hebbel am Ufer konzipiert hat. Diehat ihre Besprechung zu' Inszenierung von"Die Befristeten" am Schauspielhaus Bochum online nachgereicht . Besprochen werden außerdemInszenierung "Das Tal der Ahnen" am Staatstheater Mainz ( FR ) undderzeit nur im Stream zu sehendes Stück "fluss, stromaufwärts" im Werk X Petersplatz in Wien ( Standard ).