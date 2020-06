Der Rechtsprofessorschreibt in dervom 9. Juni, die Debatte umsei fehlgelaufen, weil sie versuche, einüber den Holocaust zu universalisieren und statt dessen den ganz anderen Blick Mbembes auf den Holocaust als antisemitisch zu brandmarken (unser Resümee ).Dass es historische Verbindungen zwischen denund dem Holocaust gibt, und ein "Dialog" (mehr hier ) darüber fruchtbar sein kann, ist nicht zu bezweifeln. Aber was genau hatte Mbembe nochmal gesagt? "Die Besetzung Palästinas ist derunserer Zeit, eine der entmenschlichendsten Torturen des Jahrhunderts, in das wir gerade eingetreten sind, und der größte Akt der Feigheit des" (mehr hier ). Israel ist also schlimmer als alles, was sonst noch so seit 1945 passiert ist. Mbembe hat aus dieser Ansicht Konsequenzen gezogen und trat bis vor kurzem dafür ein, den Forderungen dernachzukommen und israelische Wissenschaftlerinnen von Symposien auszuschließen - bei Strafe seines eigenen Fernbleibens.Michaels möchte das alles in seinem Artikel differenzierter sehen und geht darum auf Mbembes Äußerungen nicht ein. Er behauptet stattdessen, dass Mbembe eine Sicht auf den Holocaust übergestülpt werde, die er sich in seiner postkolonialen Sicht nicht zu eigen machen könne.Die heutige Sicht auf den Holocaust ist keineswegs eine, im Gegenteil: die Deutschen mussten mit der Nase in das Unheil gesteckt werden, das sie angerichtet hatten! Die Autoren, die die Deutschen und die Weltöffentlichkeit über den Holocaust aufklärten, hießen. Für einen Schock sorgten in Deutschland auch der Eichmann-Prozess in Israel undText darüber, die Ohrfeige vonund der vonangestrengte Auschwitz-Prozess in Frankfurt. Es waren beschämender Weise fast nur jüdische Autoren und Autorinnen, die die Debatte über den Holocaust anschoben, und sie stießen sehr zögerlich und zunächst so gut wie ausschließlich in westlichen Ländern auf Gehör.Dann folgten in allen Ländern - Deutschland, Frankreich, USA, Italien - und nach dem Mauerfall auch in Osteuropa HistorikerInnen und fingen mit dem zähen und bis heute nicht abgeschlossenenan. Der Blick auf den Holocaust, der sich daraus entwickelte, ist keine deutsche Spezialmarotte. Und der Berg von Fakten, der in jahrzehntelanger Arbeit mühsam gesichert wurde, ist nicht eine von mehrerenMichaels nennt es bezeichnend, dass die Mbembe-Debatte mit demverbunden wird ( mehr in meinem ersten Essay und beiin der), "als bestünde kein Unterschied zwischen dem Versuch des Deutschen Ernst Nolte, die deutsche Verantwortung zu relativieren, und dem Versuch des Afrikaners Mbembe, den Holocaust in eineeinzuordnen". Aber sowohl bei Nolte wie bei Mbembe fällt der Wunsch auf, ein Ereignis, das im Innersten keinen Sinn hat und dessen einzige Botschaft es ist, dass es niemals hätte stattfinden dürfen, in eine Kontinuität einzuordnen. Und auffällig ist, dass Autoren wie Michaels und offenbar eine große Phalanx deutscher und europäischer Akademiker dendarin sehen, wieder eine solche Kontinuität herzustellen, die einst bei Nolte vehement bekämpft wurde. Michaels drückt es so aus: Das Besondere des Holocaust sei nur, "dass der Genozid nach Europa heimkehrt; die Singularisierung des Holocausts bedeutet dann, europäischen Erfahrungen gegenüber nichteuropäischen den Vorzug zu geben". So sehe es jedenfalls der Postkolonialismus, und das müsse man ihm gönnen.Michaels treibt den(das Wort lässt sich nicht vermeiden, auch wenn esund hier , nicht mögen) dann ins Extrem: "Diese Perspektive muss man nicht objektiv richtig finden - sie entstammt ja ihrerseits einem."Aber wenn die Sicht Michaels' in den europäischen Geisteswissenschaften verbindlich wird, dann bedeutet das einen geradezu grundstürzendenfür die Geschichtsschreibung der letzten hundert Jahre. Der Holocaust wird weniger als ein Ereignis wahrgenommen und mehr als ein Kapitel unter vielen in einer Universalgeschichte, die als die Eroberung der übrigen Welt durch den weißen Mann zu resümieren ist. Das ist es ja gerade, was mit Relativierung gemeint ist: Nicht nur Nolte versucht, die deutsche Verantwortung für den Holocaust zu mindern - auch in einer Geschichtsschreibung, in der der Holocaust nur noch darauf hinausläuft, "dass der Genozid", verschiebt die Akzente in der Schuldfrage. Die Verantwortung liegt nun nicht mehr bei den Deutschen, sondern ganz allgemeinund seiner Welteroberung. Michaels nennt das "umfassendere Verantwortung".Michaels schreibt, dass die angebliche "" im deutschen Diskurs für Mbembe eine Bevorzugung "europäischer Erfahrungen gegenüber nichteuropäischen" bedeute.Aber wer singularisiert hier? Mbembe versucht eine Täter-Opfer-Umkehr (mehr hier ). Was Israel tut, ist demnach so schlimm, wie das, was den Juden angetan wurde. Implizit ist das einerseits eine Behauptung von Singularität: Denn ausgerechnet Israels Skandal ist der. Gerade das führt andererseits zur Relativierung: Der Holocaust ist ein Skandal in einer Reihe anderer Skandale, dessen Muster - so auch Michaels - zuerst von Kolonialmächten in den Kolonien entwickelt wurde. Gerade die Empfindung des Skandals führt wie bei Nolte zur tiefen Sehnsucht, ihn in eineeinzuordnen, die der eigentliche Verrat an der Bodenlosigkeit eines solchen Ereignisses ist. Das Problem und das Charakteristische ist geradeauf den "größten Skandal" Israel. Unabhängig von der Frage, ob der Holocaust nun singulär ist oder nicht, macht es ihn blind für all die Skandale, die er in seiner Aufzählung der "größten Skandale" vergisst: Maos, den Genozid in, den Genozid in, wo die ehemalige Kolonialmacht Frankreich zwar eine trübe Rolle spielte, aber nicht selbst mit der Machete zuhieb.Oder zählen für die postkolonialen Diskurse nur die Ereignisse, die ins Muster passen?