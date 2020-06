Szene aus "Vom Winde verweht" mit Hattie McDaniels und Clark Gable





Der noch frische Streaminganbieterhat den vonkeineswegs freien Südstaaten-Klassiker "" kurzfristig aus dem Angebot genommen - er werde allerdings "'verbunden mit einer Diskussion seines historischen Zusammenhangs und der Kritik seiner Darstellungsweise'", hat Michael Hanfeld für dievon einem Sprecher des Unternehmens erfahren : "Der Film werde nicht bearbeitet, sondern weiter in seiner Originalversion gezeigt. 'Denn würden wir es anders machen, wäre dies so, wie zu behaupten, es hätte diese Vorurteile nie gegeben.'" Der Streamingdienst folgt damit einer Empfehlung des Drehbuchautorsvor wenigen Tagen in derWer dazu heute Hanns-Georg Rodek in derliest, erfährt von solchen Details freilich nichts, vielmehr könnte man nach seiner Lesart meinen, der Film sei mit einembelegt, was völlig irrsinnig sei, schließlich werde ja auch McDonald's nicht verboten. Das historische ", und sei es schwierig", vielmehr solle man "auf die Zeit schauen, in der das Werk entstand." Nun ist ersteres ja offensichtlich nicht geplant und zweiteres hat HBO Max eben genau vor. Außerdem ist der Film nach wie vor beisowohl im Stream zum kleinen Preis als auch auf DVD mühelos erhältlich (und dort gerade sogar überaus erfolgreich ).In der empfiehlt Katrin Bettina Müller nochmal allerwärmstensautobiografischen Essayfilm "Paris Calligrammes" über Ottingers. Bereits Anfang März kam der Film in die Kinos ( unser Resümee ), wurde dort dann von Corona überrascht und kehrt jetzt allmählich zurück: "Es gibt in diesem Film (...) sowohl die Lust am Wissen, mit geradezu enzyklopädischer Detailfreude, als auch die Lust am Schauen, am langanhaltenden Beobachten,."schreibt in dereinen Nachruf auf den Kameramann, mit dem er sieben Filme zusammengedreht hat. Er verdanke Luther vieles, nicht zuletzt den Oscar, räumt der Regisseur ein, und einige pfiffige Einfälle, etwa in "Die Blechtrommel": "nur für die Zeit vor Oskars Geburt: Hier schlug Igor vor, mit einer alten Stummfilmkamera mit Handkurbel, einer Berliner Askania, zu drehen. Daher die ruckartigen,, unter den Rücken von Oskars kaschubischer Großmutter, wieder die Landschaft des Ostens, die Igor inspirierte."Besprochen werden eine DVD-Edition von "Der Prozess",mehrstündiger dokumentarischer Beobachtung des taz ) und der Experimentalfilm "Last and First Moon", den der vergangenes Jahr gestorbene Komponistnoch vor seinen Tod fertigstellen konnte ().