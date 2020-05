In einem Essay aus, denübersetzt hat, zeichnet ein verheerendes Bild vom, das sich in der Coronakrise besonders deutlich zeigt: "Den ganzen schier endlosen März über stellten die Amerikaner jeden Morgen beim Aufwachen fest, dass sie in einemlebten. Da es keinen nationalen Plan, keine einheitlichen Anweisungen gab, mussten Familien, Schulen und Büros, ob sie einen Shutdown durchführen und Schutz suchen sollten. Als sich herausstellte, dass Tests, Masken, Kittel und Beatmungsgeräte knapp waren, baten Gouverneure das Weiße Haus um Hilfe. Dieses jedoch zauderte und wandte sich dann an die Wirtschaft, die aber nicht liefern konnte. Bundesstaaten und Städten wurde einaufgezwungen, der sie zur leichten Beute von Wucher und Profitgier machte. Die Bürger holten die Nähmaschinen heraus und versuchten, das unzureichend ausgerüstete Krankenhauspersonal gesund und dessen Patienten am Leben zu halten. Russland, Taiwan und die Vereinten Nationen schickten humanitäre Hilfe ins reichste Land der Welt - in eineim heillosen Chaos."In den USA sterben mehran Covid-19 als Weiße, die oft sozial besser gestellt sind. Ob das in Deutschland auch so ist, kann man nicht sagen, schreibt Matej Snethlage, in der, denn aus guten Gründen werden in Deutschland keine Statistiken erhoben, wer welcher Hautfarbe ist. Aber man kann ja schon mal anfangen,: "Nur weil Rassismus nicht empirisch beobachtet wird, heißt es nicht, dass er. Tahir Della, Mitglied der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland (ISD), sagt: 'Es ist zu befürchten, dass marginalisierte Gruppen stärker von Corona getroffen werden.' Die ISD habe häufig mit Menschen aus Krankenhäusern zu tun, die rassistisch diskriminiert wurden. 'Wir gehen davon aus, dass auch im Gesundheitswesen Rassismus eine Rolle spielt, aber es gibtund keine Daten darüber, wie oft das vorkommt und wie viele Menschen es trifft', sagt er."Die Historikerin, Autorin des Buchs "Krebs fühlen", fragt im Aufmacher des-Feuilletons, ob wir uns nicht darauf einstellen müssen, dass die Bedrohung durch das Virus und andere mögliche Pandemien nicht dauerhaftwird: "Für solche Situationen fehlen uns lebendige Erinnerungen, wenn man einmalabsieht, das sich aufgrund anderer Übertragungswege von Covid-19 deutlich unterscheidet. Doch schon die ersten Reaktionen auf Aids in den achtziger Jahren deuten die Problematik an: Schnell galten Homosexuelle als. Ältere historische Beispiele von Infektionskrankheiten zeigen: Ansteckung und Bakterien (und natürlich auch Viren, die aber erst später nachweisbar wurden) waren in der Moderne nicht nur potenziell tödliche Gefahren, sondern auch wirkmächtige."In derglaubt Andreas Rosenfelder, nurhätten ein Problem mit schnellen Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Eine mögliche zweite Welle von Infektionen beunruhigt ihn nicht. Dafür ärgert er sich jetzt schon über diejenigen, die, wie er glaubt, eine "" hegten, "dass es genau so kommt. Dass all die Abweichler, Aufwiegler und undisziplinierten Dränglerwerden durch eine ordentliche Rückkehr der Seuche, mit der dann - fast wie in der geschlossenen Logik der 'Truman Show' - gleichsam als Haftstrafe auch ein neuer Lockdown, eine Erneuerung der Maßnahmen unausweichlich sei. Das aber wird dann schon nicht mehr als selbstverständlich gelten."