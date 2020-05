Mehr als würdig für ein Vogue-Cover: Judi Dench (Bild: Vogue)

In der Filmbranche gehen Gerüchte herum, dassaus den Drehbüchern gestrichen werden, weil ihre Besetzung mit älteren Schauspielerinnen und Schauspielern in Zeiten von Corona nicht nur ein Versicherungsrisiko darstellen könnten. Unerhört findet das Sandra Kegel im online nachgereichten-Kommentar: "Ohne die Alten, Michael Caine, Dustin Hoffman, Robert Redford, Meryl Streep, würde einer ganzen Generation. Welche Geschichten würden daraus hervorgehen, wenn sie auf der Leinwand nur noch am Telefon oder via Bildschirm in Erscheinung treten darf? Man mag nicht glauben, dass es soweit kommt. Zumal, wenn man an einem gewöhnlichen Abend öffentlich-rechtliches Fernsehen schaut: Die erzählten Geschichten sind für diegemacht."Passend dazu meldet Anne Vorbringer in der, dassdie erste 85-Jährige ist, die ein Vogue-Cover ziert: ", die strahlend blauen Augen, der markante Kurzhaarschnitt in Silbergrau. Dench ist eine Erscheinung und des-Covers mehr als würdig."Leute, lasst dassein und interessiert euch endlich für die tatsächlichen Hotspots des Erzählens, ruft David Hugendick auf: Während Serienwegrüsseln als "angemessene Reaktion des modernen Erwachsenen auf die Gegenwart" gilt, wird "das Spielen selbstweiterhin als Rückfall in ein frühkindliches Stadium der gedankenlosen Lebensverschwendung betrachtet", gerade so, "als sei das Videospiel etwas, das uns vom Wesentlichen abhält oder ablenkt. ... Selbst, wenn dort weniger auf uns wartet als eine perfekt entworfene, zwitschernde, lebendige, dem Untergang geweihte Wildwestwelt wie in 'Red Dead Redemption'; dereines Astronauten wie in 'Lifeless Planet';die bizarre Einsamkeit deswie in 'Death Stranding', das flirrendevon 'Titanfall', dietraurige Schönheit derin 'Last Guardian'."Besprochen werden von Arte online gestellter Archiv-Dokumentarfilm "Berlin 1945 - Tagebuch einer Großstadt" ( FR , online nachgereicht von der FAZ ),aufveröffentlichter Film "A Home with a View" ( critic.de ),Familiendrama "Königin" ( Berliner Zeitung ),auf DVD veröffentlichte Gangsterkomödie "First Love" ( taz ) und die-Serie "Hollywood" (, mehr dazu bereits hier ).