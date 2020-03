Schwerpunkt Corona-Krise: Die Information und der Propagandakrieg

Tun deutsche Zeitungen das eigentlich auch? Diemacht ihre Berichterstattung über die Corona-Krise: "Wir bieten freien Zugang zu den wichtigsten Nachrichten und nützliche Hinweise zum Ausbruch des Coronavirus, um den Lesern daszu erleichtern." Auf dieser Seite können sich Leser registrieren.Bundeskanzlerinwandte sich in ihrer gestrigen Ansprache noch an den Gemeinschaftssinn der Bürger, ließ aber durchblicken, dass auch härtere Maßnahmen wie eine Ausgangssperre möglich seien. Nicht nur in Ländern wiekönnte die Notsituation dazu genutzt werden, dass diedauerhaft eingeschränkt bleibt, sagt der Soziologeim Gespräch mit Christiane Peitz (). Auch in den angelsächsischen Ländern könnten Maßnahmen wie mehrüber die Krise hinaus ausgeweitet werden, befürchtet er: "Die Situation erinnert mich anund die Folgen. Auch da wurde das Versammlungsrecht in den USA eingeschränkt - und viele Beschränkungen wurden weit über die Zeit der unmittelbaren Gefahr hinaus aufrechterhalten. Das geht mir in diesen Tagen am meisten durch den Kopf: Wir müssen wachsam sein und jedem Versuch mitbegegnen, der die Maßnahmen zur Eindämmung der Krise nutzt, umund zu verfestigen. Darin sehe ich die größte politische Gefahr von Corona. Der Ausnahmezustand darf nicht zur neuen Normalität werden."China weist die Korrespondenten deraus - insgesamt 13 Journalisten (unser Resümee ). Für die Weltöffentlichkeit in Zeiten der Corona-Krise ist das fatal, meint Fabian Kretschmer in der: "Die großen amerikanischen Tageszeitungen zählen zu den wenigen Medien, die in China Büros mit ausreichend Journalisten fürunterhalten. Gerade in den nächsten Monaten wäre ihre kritische Berichterstattung unerlässlich gewesen, etwa wenn es um die Rolle der Behörden und der Regierung beimgeht. Gleichzeitig nämlich startet China derzeit eine- sowohl an seine Bevölkerung als auch international -, um seinen Kampf gegen das Virus einzig als eine heroische Heldengeschichte darzustellen."In dererzählt der in Deutschland lebende Student Miechell Yang (Name geändert), wieein Interview mit einer Ärztin aus Wuhan zirkulieren ließen, das diedokumentiert - die chinesischen Behörden hatten es natürlich zensiert: "In Windeseile stellten chinesische Nutzer das Interview invon neuem ins Netz, um es so vor der Zensur zu retten. So tauchte es plötzlich nicht nur in den früher in ganz China gebräuchlichen Langzeichen auf, sondern auch in mehr als dreitausend Jahre alter Orakelknochenschrift sowie in den Umschriften aller möglichen chinesischen Dialekte auf. Es wurde ins Englische, Deutsche, Französische, Italienische, Japanische, Vietnamesische, Niederländische, Althebräische und sogar ins Klingonische übersetzt." Mehr zu diesem Thema inund hier bei. Hier ein Link zur englischen Übersetzung Staatliche und staatsnaheverbreiten berichtet Jennifer Rankin imunter Bezug auf einen Geheimbericht der EU zum Thema: "Anstatt selbst Desinformationen zu erfinden, verstärkten russische Quellen Theorien, diewie China, dem Iran oder der extremen Rechten der USA stammten, so die Forscher. 'Mit dieser Taktik vermeiden sie den Vorwurf, selbst Desinformationen zu erstellen, und können stattdessen behaupten, dass sie lediglich über das berichten, was andere sagen', hieß es in dem Bericht." AuchPlötzlich redet inniemand mehr von der "Rückeroberung der", notiert der Philosophin seiner Turiner Wohnung: "Dieselben, die bis vor kurzem dazu aufgefordert haben, die Migranten aus dem Land zu werfen, beklagen sich nun darüber, dass die Italiener wiebehandelt werden. So ändern sich die Zeiten. In Wahrheit wollten die Souveränitätsapostel nicht die Souveränität, sondern bloß ihre (vermeintlichen) Privilegien sichern. Damit erweist sich der 'Sovranismo' (wie wir in Italien sagen) als das, was er eigentlich ist: Egoismus."Weiteres: Vieleder älteren Generation sprechenund können sich über die Maßnahmen gegen Corona in Deutschland kaum informieren, schreibt Cigdem Toprak in der: "Wie vernetzt sind wir Menschen aus den migrantischen Communitys mit den Behörden, mit den Medien und mit der? Diese Frage stellt sich mehr denn je in dieser Krise. Ich frage mich beispielsweise auch, ob die Behörden nicht nur Bars und Diskotheken im Blick haben, wenn sie Massenveranstaltungen absagen, sondern auch türkische, arabische und kurdische?" Im Interview mit Katja Thorwarth hält der Weltärztepräsidentnicht viel von Ausgangssperren: "Gibt's jetztfürs Spazierengehen? (...) Was wird denn in 30 Tagen so fundamental anders sein, dass man auf sie verzichten kann?"Derist mehr oder weniger eine Kapitulation. Die ersten Opfer werdensein, meint -Redakteur Sven Hansen. Aber auch vorher sei die westliche Intervention nicht bereit gewesen, "für afghanische Frauen einen Konflikt mit Warlords in- und außerhalb der Regierung zu riskieren. Vielmehr wurden Frauenrrechte nur als 'nice to have', also als notfallsbehandelt. USA und Nato zogen in den Krieg, um den islamistischen Terrorismus zu bekämpfen - nicht für die postulierte Befreiung afghanischer Frauen von islamistischen Männern und archaischen und frauenverachtenden Traditionen." Mehr zum Rückzug aus Afghanistan in Richard Herzingers jünster Intervention für den