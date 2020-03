In der rettet Patrick Viol die-Serie "Hunters", in dereinenspielt, vor der mitunter extrem negativen Kritik: Diese "Serie ist keine stilisierte Blutorgie, sondern eine sehenswerte und, in der sich spezifische Konflikte und Traumata der Generation nach jener der Überlebenden der Shoah ausdrücken. Also von jenen, die sie zwar nicht erlebten, aber durch ihre Familiengeschichtesind. Vor diesem Hintergrund sind die Kritik am Nebeneinander von KZ-Gräuel und Spielshowklamauk beispielsweise nicht moralisch zu bewerten, sondern sollten als Ausdruck dessen begriffen werden, welche zerrüttende Kraftim Bewusstsein des jugendlichen Protagonisten entwickelt."Andreas Busche hat für den recherchiert , was die momentanefür die hiesigenund das Kino-Netzwerk, auf das diese angewiesen sind, bedeutet. Insbesondere der Verleih Neue Visionen schaut in die Röhre, der in diesen Tagen mit gleich zwei vielversprechenden Arthouse-Titeln in den Programmkinos vertreten gewesen wäre, einer davon der iranische Film "Die perfekte Kandidatin" : "haben die Lizenzrechte, das Marketing und der Vertrieb gekostet. Das Geld ist nun weg - selbst wenn der Film im Herbst noch einmal in die Kinos käme. Wovon Verleiher Torsten Frehse momentan keineswegs ausgeht. Sollten die Schließungen bis zum Sommer andauern - Baden-Württemberg plant mit dem 15. Juni bisher am weitesten voraus -, sucheneinen neuen Starttermin. Doch wohin mit so vielen Filmen in einemmit knapp 700 Starts pro Jahr?" In einer großen Reportage aus den USA berichtet Marietta Steinhart für, wiemit der momentanen Krise umgehen.Weiteres: Für die New York Review of Books bespricht Jiwei Xiaochinesischen Noir-Film "The Wild Goose Lake", dergedreht wurde und dessen düsterer Ton in dem Kritiker vor dem Eindruck der Ereignisse der letzten Wochen den Schauer leiser Vorahnungen auslöst. Kinogänger Daniel Kothenschulte sucht für dienach Alternativen im Netz, jetzt da die meisten Kinos geschlossen sind. Währenddessen meldet die taz, dass Netflix und Co. in der Schweiz. Das Münchnerwird digital stattfinden, meldet David Steinitz in der. In den USA hat das Coronavirus für einen kleinen Boom beigesorgt, berichtet die. 30 Jahre nach dem Welthit "Pretty Woman" fragt sich Nina Jerzy in der, warum das Hollywoodkino der Gegenwart eigentlich so "" geworden ist.Und: Das von Filmkritiker Patrick Holzapfel betriebene Online-Magazin hat eine neue Ausgabe online gestellt, diesmal zum Thema "" - viel Lesestoff fürs Wochenende!