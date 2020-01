, Fellow an der Brookings Institution, wirft derimMagazin vor, dass ihre Reaktion auf die Tötung des iranischen Generals Qassem Soleimanisei: Sie würden seinen Einfluss auf die Geschehnisse im Nahen Osten in den letzten zwanzig Jahren, inklusive der Hunderttausende Toten des Syrienkriegs, die Soleimani als Patron Baschar al-Assads mit verantworte, völlig verkennen: "Es ist mehr als ironisch, dassden Schlag als als einen der schlimmsten außenpolitischen Fehler der Trump-Präsidentschaft darstellten, während viele. Eines der wenigen Male, wo sie positiv auf etwas - irgendetwas - reagiert haben, das die Vereinigten Staaten getan haben. Ihre Interessen sind natürlich nicht die gleichen wie die der Amerikaner, aber man sollte zumindest versuchen zu verstehen, warum sie feiern."Im Grunde kam der Anschlag sowohl den USA als auch dem Iran gerade recht, glaubt in der: "Was, wenn die USA, die Saudis und Israel den Iran zu einem massiven Racheakt bewegen möchten, um endlich einenzu legitimieren, damit die Fertigstellung einer Atombombe zu verhindern und das Land als ernst zu nehmenden Faktor im Mittleren Osten auszuschalten? Und der Iran selbst? (…) Dank der neuen internationalen Spannungen gelingt es der herrschenden Elite, die eben noch im Begriff war, ihre Legitimation zu verlieren, die Massen zuzu bewegen."ist der eigentliche "Triumphator" der amerikanisch-iranischen Konfrontation im Irak, meint hingegen Richard Herzinger in der: "Putin kann es jedenfalls nur recht sein, dass die amerikanisch-iranische Konfrontation von seinen Untaten in Syrien ablenkt. Wie er auch mit Genugtuung zusehen kann, wie sich die USA und der Iran im Irak gegenseitig in Schach halten - und sich dasdarüber weiter entzweit. Selbst dass dem Iran durch Washington gewisse Grenzen aufgezeigt werden, passt ihm ins Konzept, kann er doch so seine Führungsrolle in Syrien noch mehr festigen und seinen unverzichtbaren Verbündeten Teheran, der zugleich aber auch ein Rivale ist,verweisen."Ebenfalls in dererklärt der iranischstämmige deutsche Autor und Regimegegner, weshalb er denmehr ablehnt als den iranischen: "Ich habe. Bei uns haben die Amerikaner nicht den Totalitarismus besiegt und die Demokratie gebracht, wie sie es in Deutschland gemacht haben. Bei uns war es andersrum. Sie haben dieund den Totalitarismus gebracht. 1953. Acht Jahre nachdem sie hier fertig waren. Und für uns waren sie alle Trumps. Reagan war Trump. Clinton war Trump. Die Bushs waren Trumps. Und. JFK war Trump und Abraham Lincoln auch. Ich will, dass sie gehen, habe aber Angst, dass sie es wirklich tun. Das ist der Nahe Osten."Mit Misstrauen betrachtet der Historiker und Spezialist für "Globalgeschichte"auf, dass die Demokratiebewegung in Hongkong etwa Flaggen wie denschwenkt und offenbar dazu neigt, die: "Gerade im Kontext Hongkongs können derartige Symbole zu kolonialen Versatzstücken werden. Insbesondere dann, wenn diese in ein Netz von nicht unproblematischen Symbolen und Performanzen eingewoben sind. So zum Beispiel als Studierende am 9. November des Toten Chow Tsz-lok gedachten und dazu das Lied '' spielten, einen Song aus dem British Empire des 19. Jahrhunderts, das auch im Commonwealth immer noch bei Militärbestattungen verwendet wird - insbesondere um Soldaten zu ehren, die im Krieg gefallen sind. 'Last Post' stellt einen eindeutigen Bezug zurher, und betont als Abschiedsgruß der gedenkenden Studierenden zugleich einen männlich dominierten,der Proteste, indem die 'front-liner' (eine Bezeichnung für die Protestierenden in den ersten Reihen der Demonstrationen) alsinszeniert werden."Außerdem: In derschreibteinen ergreifenden kleinen Text über seinen FreundPastor und Dichter, der zu neun Jahren Gefängnis verurteilt wurde.