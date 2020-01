Im Gespräch mit Marian Brehmer setzt die muslimisch-indische Schriftstellerinalle Hoffnungen in die Proteste gegen das vonerlassene, die muslimische Bevölkerung diskriminierende Einbürgerungsgesetz (Unsere Resümees ): "Die Menschen sind wie aufgeschreckt, sie haben erkannt, dass dies zu weit geht. Obwohl Delhi zurzeit von einem besonders kalten Winter heimgesucht wird, gehen Demonstranten. Zudem waren Frauen in großer Zahl an der Spitze der Proteste, selbst auf dem Campus der islamischen Jamia-Millia-Universität, wo die Polizeigewalt eskaliert ist. Zum ersten Mal, seit Modi an die Macht gekommen ist, sagen die Muslime: 'Genug ist genug.' Das Wunderbare daran ist, dass sich Menschen aller Religionen ihnen angeschlossen haben. Die Leute haben begriffen, dass uns dieses Gesetz in eineführt."Die vongeprägte Politik imhatte bereits ihren "Zenith überschritten", schreibt der deutsch-iranische Politikwissenschaftlerim. Die Bilder der "vom Staat inszenierten öffentlichen Trauerverstaltungen ... verdecken, dass viele Iraner dem General. Er war nämlich Vertreter eines Regimes, das immens an Legimität und Zuspruch verloren hat. Die strukturellen Gründe für die Explosion des Volkszorns in den Protesten im November 2019 glimmen unter der Oberfläche weiter. Was aber alle Iraner eint, ist die Furcht vor den möglichen Konsequenzen seines Todes, vor einem katastrophalen Krieg. Die Vergeltungsdrohungen iranischer Führungsfiguren sind."China setzt bei seinem Versuch, diezu beeinflussen, auf eine Mischung aus "undfür prochinesische Kräfte", weiß Anders Fogh Rasmussen, ehemaliger dänischer Premierminister, in der: "Taiwan bekam bei der Kommunalwahl 2018 bereits einen Vorgeschmack. Die Regierung in Taipeh fand Hinweise, dass Kandidaten prochinesischer Parteien indirekteerhielten, und schloss in der Folge zwei illegale Finanzplattformen, über die Wahlspenden geflossen waren. Sogar der illegale Wettmarkt wurde mit Geldern aus dem chinesischen Festland überschwemmt, um die Chancen prochinesischer Kandidaten zu erhöhen, wie die Stiftung Taiwan Foundation for Democracy kürzlich in einem Bericht hervorhob."