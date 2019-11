Für zerpflückt Peter Maaszur(mehr dazu bereits hier und dort ): "Ist man in der richtigen Stimmung, liest sich das Statement in manchen Passagen auf geradezu komische Weise unbeholfen. Etwa im Versuch, die Kritiker zu entkräften, die auf Handkes Nähe zum serbischen Machthaber, der den Völkermord in Bosnien arrangiert hat, 2000 von seinen eigenen Leuten abgesetzt und ein Jahr später an Den Haag ausgeliefert wurde, wo ihm der Prozess wegen Kriegsverbrechen gemacht wurde und im Gefängnis verstarb, noch bevor ein Urteil gefällt werden konnte. Handke besuchte Milosevic im Gefängnis und hielt 2006 eine Trauerrede bei dessen Beerdignung. Um von diesen Verbindungen des zukünftigen Nobelpreisträgers zu einem derabzulenken, weist Suhrkampdarauf hin, dass Handke sich, obwohl er von Milosevics Anwälten als ein möglicher Zeuge der Verteidigung angeführt wurde, 'dazu entschlossen hat, vor Gericht nicht auszusagen.'"Leopold Federmair verteidigt Handke in derals Idealisten, der sein eigenes Schreiben in den Dienst einer utopischen "" gestellt habe. Essenziell zum Verständnis sei Handkes frühe Begeisterung für, mit dessen Austritt aus dem jugoslawischen Staatenbund begann "Handkes Dissidenz, seine Frontstellung gegen den Mainstream der Massenmedien und der westeuropäischen Politiker. ... Dass er sich auf die Seite der Serben schlug, Slowenien gleichsam durch den letzten Hort Jugoslawiens ersetzend, ist konsequent, es hat eine innere Logik und einen." Handkes Friedensepik strebe "immer wieder zu einem manchmal geheimen, manchmal offen benannten Ort, einem selbstgeschaffenen,, der die verlorenen Neunten Länder ersetzen soll. Realutopien, die sich nun oft in Spanien finden, zuweilen auch in Österreich, und immer noch an der Morawa, in irgendeiner - ja, gewiss! - idealisierten Enklave."wird 90 Jahre alt, das Feuilleton gratuliert. Im beobachtet Peter von Becker wie der Jubilar "als federleicht oder peitschenscharf formulierender, immer mehr ironischer als melancholischer Lyriker und Essayist durch die Zeiten" fegt. Konrad Hummler erinnert sich in deran jugendliche Lektüren, die nach der Aussicht auf kommunistischen Agitprop zunächst enttäuscht wurden. Klar wurde ihm dennoch: ", Enzensberger hat Humor, Enzensberger sträubt sich gegen Etikettierung." Enzensbergers neuestem Band "Fallobst" entnimmt SZ-Gratulant Lothar Müller, dass der Autor in seinen späten Jahren "ein hartnäckiger Skeptiker gegenüber den" ist. Und Andreas Platthaus behauptet in der, dass "kein anderer lebender deutschsprachiger Schriftsteller ein sohat."Weiteres: Der Schriftsteller schwärmt in dervomin Los Angeles: "Welch einmaliger Glücksfall es für unsere Kultur ist, dass der deutsche Staat beherzt zugegriffen hat", als dass Haus vor wenigen Jahren verkauft wurde. Besprochen werden unter anderem die-Ausstellung im Max Ernst Museum in Brühl ( taz ), neue Studien übervonund Tagesspiegel ),Buch über das Verhältnis zwischenund Standard ),"Drei Kilometer" ( Standard ),"Fünf Lieben lang" ( Presse ),' in der DDR der 80er spielender Kriminalroman "Morduntersuchungskommission" ( Freitag ),Krimi "Kühn hat Hunger" ( Freitag ),Dorfroman "Santa Rita" (online nachgereicht von der FAZ ) und"Der Gehülfe" ().In der online nachgereichten Frankfurter Anthologie schreibt Helmuth Kiesel über"Die Läuterung (2)""Schmerzlust Fronlast sagst du, ihr seid das Feld,der Gottesacker Welt; ihr seid des Lebens..."