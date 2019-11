So jung kommt man manchmal eben doch wieder zusammen: Martin Scorseses "The Irishman" (Netflix)

In den USA ist gestern die Streamingplattformonline gegangen, für deren Bestückung der Mutterkonzern in den letzten Jahren eifrig eingekauft hat, umkünftig die Stirn bieten zu können. Für wirft Oliver Schütte einen Blick zurück auf die Entwicklung dieses "Streaming-War" und prognostiert eine Zuspitzung im Kinobetrieb: "Bisher waren die Welten von Kino und Fernsehen klar getrennt. Im amerikanischen TV liefen Serien und auf der Leinwand waren sowohl Spielfilme zu sehen, die den Massengeschmack bedienten, als auch die vergleichsweise kleinen, anspruchsvollen Werke von Autorenfilmern. Für diese Werke ist in Zukunft. Sie werden jetzt immer häufiger für die Streamingplattform produziert und mit einem Schlag weltweit online gestellt.", der auch schon fürproduziert hat, ist dabei mit einer Nebenrolle in der neuen, im "Star Wars"-Universum angesiedelten Disney-Serie "The Mandalorian" sowas wie ein Aushängeschild - in spricht er über seine Rolle in der Serie.Einige Prestige-Produktionen bringen die Streamer füraber doch noch in die Kinos - wenn auch nur für wenige Tage. Soneues, auf realen Figuren basierendes Mafia-Epos "The Irishman" - mitundgeradezu sensationell besetzt -, der ab morgen in einigen Kinos zu sehen ist, bevor er schon Ende des Monats beionline geht.-Kritiker Tobias Kniebe fühlt sich in diesem Film rasch sehr zuhause: Die Gesichter, die fließende Kamera, die Motive und Erzählhaltung - alles guter Scorsese. Schwierig findet er allerdings die, die aus den alten Recken vergleichsweise junge Mitt-Fünfziger basteln soll: "Die künstliche Straffung der Gesichter funktioniert mal mehr, mal weniger gut, manchmal wirkt sie eher wie ein missglückter Einsatz von Gesichtsbräuner. Die Sprache der Körper aber und, die kann man digital am wenigsten fälschen. Das verschärft den, der hier alles durchzieht. Was dann aber auch wieder passt, denn die entscheidende Phase des Films, das letzte Drittel, handelt vom Schwinden der Kraft, von dem Grau, das sich im Alter über das Leben senkt, wenn Bilanz gezogen wird, von der."Scorsese, schreibt Verena Lueken in der, "erzählt die Geschichte Amerikas in der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts als unentwirrbaren Komplex von Einflussnahmen unterschiedlicher sozialer und politischer Ordnungen anhand einer." In gewisser Hinsicht formuliert Scorsese hier auch einen Kommentar "zu seinem eigenen Werk, seiner Kunst und dem Kino. Unsentimental, eine Art Summe des Ganzen, zu einem Zeitpunkt, da das Kinohat." Wenig Freude bei dieser Rückschau hatte-Kritiker Andreas Busche: Der Film ist quasi "Scorseses 'Greatest Hits'-Album. Gefühlt allerdings eher posthum veröffentlicht. Das könnte dievon 'The Irishman' erklären, der im Grunde Scorseses beste Filme kannibalisiert. Oder besser: sich aus Themen, Szenen und atmosphärischen Motivenzusammenbastelt." In der Welt beschreibt Hanns-Georg Rodek, mit welchen Bandagen Netflix gegen die Kinobetreiber kämpft, um sich der lästigen Kinovorführungen zu entledigen.Weiteres:Zola-Film "J'accuse" kommt in Frankreich genau zu dem Zeitpunkt in die Kinos, da gegen ihn neue Vergewaltigungsvorwürfe erhoben werden und die SchauspielerinBelästigungen durch den Regisseuröffentlich macht. dröhnt dasder französischen Filmbranche in den Ohren. In meint Camille Nevers, dass kein vernünftiger Mensch Polanskis Film keinesfalls als Rechtfertigung eines Täters verstehen könne: "Der Film 'J'accuse' gibt Adèle Haenel recht. Der Film hilft weder dem Mann noch dem Künstler oder dem Nachruhm eines Autors, wie es vielleicht intendiert war. Das Gegenteil ist der Fall." Im berichtet Matthias Dell von der(mehr dazu bereits hier ).