In derhat Sabine Leucht noch leise Zweifel , ob dasso aussieht, wie es sich die "Koordinatoren" des Münchner Ayse X Staatstheaters, der Regisseurund die Dramaturgin, vorstellen: "Intendanten soll es künftig nicht mehr geben. Auch wenn man/frau sich ein eigenes Haus durchaus vorstellen kann, mit einer, wie Akgün sagt. Überhaupt hält man sich nicht groß mit Realitätszwängen auf, weiß auf der Website schon, dass 'Überstunden honoriert werden' (im Präsens), bevor überhaupt ein Budget in Sicht ist. Allerdings sei man 'jederzeit bereit zu wohlwollenden Verhandlungen mit der Kulturpolitik'. Man spricht und schreibt anders im Ayşe X, weil man auch in puncto Sprachgebrauch '' praktiziert und sich neue Begrifflichkeiten draufgesattelt hat. So wird an diesen vier Tagen (praktisch als Miniatur-Abbild der Monate zuvor) gemeinsam 'geforscht' und 'prozessorientiert' gedacht, es werden Erkenntnisse überund konstruktive Feedback-Methoden 'geteilt' ('Sharing the tools'); Diversitätsagent*innen stellen sich vor (…)."Auf der Suche nach ein bisschen Inhalt für den Begriff der "" ist Till Briegleb in derzum Bochumer Festival "Dive" gefahren, um abermals festzustellen : Immersion bleibt eine leere Marketingfloskel: "Immersiv nannten sich bei diesem Themenfestival auch Aufführungen, die man früher einfach als Konzert, Medienkunst,bezeichnet hätte. Im Planetarium der Stadt Bochum, einer Örtlichkeit, die das immersive Versinken in Weltallsimulationen schon immer für sich proklamieren konnte, zeigte Ulf Langheinrich als Finale des Festivals seine Arbeit 'Lost'. Grellste Lichtblitze in Stroboskopgeschwindigkeit in den Farben Rot, Blau, Grün, Weiß schufen auf der Netzhaut aller hartgesottenen Besucher, die aus den Liegesitzen in die Kuppel starrten,."Weiteres: In derverneigt sich Dorion Weickmann noch einmal vor dem Choreografen, der mit seiner Inszenierung "Cellokonzert" seinemit Doppelmandat für Düsseldorf und Duisburg beendet, um zum Wiener Staatsballett weiterzuziehen: "Wie ein Zauberer zieht Schläpfer alle erdenklichen U- und E-Spielarten des Fachs aus dem Hut, von Charleston über Broadway-Schwünge bis hin zur erzakademisch steifen Attitüde." Der Intendant und Theaterregisseurerhält den Ludwig-Mühlheims-Theaterpreis für sein Alter Ego Fritz Kater, meldet der. Im Interview spricht die Komponistinüber die anstehende Uraufführung ihrer Oper "Orlando" an der Wiener Staatsoper.Besprochen wirdInszenierung von Camille Saint-Saens' Oper "Samson und Dalila" an der Berliner Staatsoper ( Berliner Zeitung ) undInszenierung vonOper "Lanzelot" in Weimar ().