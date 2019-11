Bild: Polizei Sachsen



Am Montagmorgen ist ins Grüne Gewölbe des Dresdner Schlosses eingebrochen worden, die Täter stahlen drei Juwelen-Garnituren aus der Ära Augusts des Starken, genaue Angaben zum materiellen Wert gibt es nicht, der ideelle Wert ist umso bedeutender. Sachsens Innenminister Roland Wöller sprach von einem "Anschlag auf die kulturelle Identität aller Sachsen". In der FAZ sieht auch Andreas Platthaus das "Sieges- und Heimatgefühl" der Sachsen "zerstört": "Es gibt anderswo auf der Welt größere Diamanten als in Dresden, aber die Besonderheit etwa der sogenannten Brillantgarnitur als bedeutendste der drei liegt darin, dass hier ein Generationenprojekt zu besichtigen war: August der Starke kaufte den Großteil der Diamanten, sein Sohn August III. ergänzte weitere höchst bedeutende Steine, darunter den legendären 'Dresdner Grünen', und sein Urenkel Friedrich August III. schließlich ließ aus Juwelen seiner beiden Vorfahren die jetzige Brillantgarnitur anfertigen - als 'Brücke zwischen den Fürstengenerationen', wie Dirk Syndram, der Direktor des Grünen Gewölbes, das Schmuckensemble charakterisiert hat."





Bild: Alexander Deineka. Women gathering (fragment). 1937. The Chelyabinsk State Museum of Fine Arts

"Wer von uns hat sich je dafür interessiert, welchen Manschettenknopf August der Starke, zu welchem Fingerring trug? Wer von uns interessiert sich für die Veränderungen in derin den vergangenen dreihundert Jahren?", fragt hingegen Arno Widmann in derund stellt klar: "Ganz sicher haben die Sachsen weniger hart an diesen Gegenständen gearbeitet, als sie vielmehr geschröpft wurden, damit die Majestäten sie erwerben konnten. Das gehört auch zur Wahrheit des Grünen Gewölbes: Hier zeigte der Herrscher, was er sich alles leisten konnte. Es ist ein Dokument rundum geglückter - verwenden wir das alte Wort - Ausbeutung. Deren Opfer zu sein, gehört ganz sicher zur sächsischen Identität." Mehr Informationen im Tagesspiegel , in der Berliner Zeitung und auf Zeit Online . Hannes Stein versucht imaußerdem das Phänomen deszu erklären. Im Interview mit dergeht der Anwalt für Kunstrecht,, davon aus, dass die Juwelen herausgebrochen und das Gold eingeschmolzen wird.Für diehat sich Kerstin Holm in der Petersburger Manege die große Doppelausstellung derundangesehen. Beide Künstler wurden vom System aufgebaut und später, weiß Holm, die hier dennoch "" entdeckt, etwa in Samochwalows "Straßenbahnschaffnerin" von 1928: "Die schlichte Frau erscheint wie die mächtige Statue einer Göttin, die über die Elektrizität gebietet, die einst nur Zeus oder dem Propheten Elias zu Diensten war. Der grüne Funkenschein, dessen Farbnuance sich auch dadurch erklärt, dass die Stromkabel aus Kupfer waren, erleuchtet sie wie unerschaffenes Licht. Berühmt wurde Samochwalow in den dreißiger Jahren durch seine Metro-Erbauerinnen, muskulöse, mit Verve den Presslufthammer oder die Hebewinde traktierende Arbeiterinnen, die bald anerinnern, bald wie die Venus dastehen."Weiteres: Anlässlich der Ausstellung "Superstrings, Runes, the Norns and Gordian Knot" mit neuen Arbeiten von(Unser Resümee ) hat Sean O'Hagan immit dem deutschen Künstler über die Spring Theorie, Mystizismus, nordische Mythologie - und über gesprochen : "'Das sind wirklich schwierige Zeiten', sagt er leise. "In Deutschland, in Ungarn, in Polen hat es eine andere Gestalt, aber es ist wirklich nicht neu. (…) Für mich war es nur verdeckt, aber das heißt nicht, dass es weg war. Es ist immer da, manchmal aber auch versteckter." Als "Wucht" voller "Schönheit und Schrecken" feiert Christian Thomas in derdie große-Schau im Münsteraner Landesmuseum. Für dieist Lukas Hermsmeier durch das wieder eröffnetein New York geschlendert , verwundert darüber, wie vor Ortwird und wer alles im Aufsichtsrat sitzt: "Zum Portfolio gehören auch die zwei Gefängnisfirmen CoreCivic und GEO Group, deren Geschäftsmodell dafür sorgt, dass in den USA immer mehrsitzen." Besprochen wird die große-Schau in der Staatsgalerie Stuttgart ().