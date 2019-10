Wiein einem Land zusammenhängen, zeigt Bülent Mümay in seiner-Kolumne. Nach dem großenvon 1999, bei dem Tausende starben, hat die Regierung leere Flächen in Istanbul ausgewiesen, auf die sich Bürger im Fall eines Erdbebens retten sollen - die sind aber längst bebaut: Vermeintlich lebensrettende Wegweiser führen nur zu Neubauten und Einkaufszentren. Und Journalisten, die darüber berichten, werden bestraft, denn der Bausektor ist quasi identisch mit: "Ex-Bürgermeister Kadir Topbas, der für Erdogans Partei jahrelang Istanbul regierte, gab die Erdbebensammelstellen im Zentrum von Istanbul zunächst zur Bebauung frei und übertrug sie dann, einem Bauunternehmer. Die Journalistin Çigdem Toker, die diesen Skandal ans Licht brachte, ist mit einer Haftstrafe von zwei Jahren und einer Geldstrafe von einer Million Lira (rund 160.000 Euro) konfrontiert."Eine Mehrheit der Bewohner der Neuen Länder findet, dass es mit derheute kaum besser steht als in der DDR, hat eine-Umfrage herausgefunden (unser Resümee ). Bestärkt wird diese Mentalität noch vonund Politikern, die in diesen Diskurs einstimmen, findet Christian Bangel in: "Ob Leute wie Christian Lindner, Ex-Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen, Welt-Chefredakteur Ulf Poschardt, der Publizist Roland Tichy oder andere wirklich glauben, was sie sagen, wenn sie die Bundesrepublik mit denumschreiben? Wenn sie oder andere von Denkverboten, Ökojakobinern und vom Westfernsehen schreiben, um deutsche Debatten zu beschreiben?"

Politik

Druck der Straße, aber auch wirtschaftliche Interessen haben Indonesien vorerst vor einer Strafrechtsreform im Sinne des Islamismus bewahrt, berichtet Marco Stahlhut in der FAZ. Die Reform sollte die bisher schon in vielen Provinzen durchgefochtenen Scharia-Regelungen krönen und wird nun erst in der nächsten Legislaturperiode beraten. Neben Studenten, die in großer Zahl demonstrierten, hatte die Tourismusindustrie Druck gemacht, so Stahlhut: "Australien, das einen Großteil der Urlauber auf der indonesischen Insel Bali stellt, hatte seine Bürger bereits gewarnt, dass sowohl unverheiratete heterosexuelle als auch gleichgeschlechtliche Paare bei einer Verabschiedung des Gesetzespakets Gefahr liefen, beim Urlaub in Indonesien strafrechtlich verfolgt zu werden. Die Aufschiebung der Abstimmung ist keinem jener Akteure zu verdanken, in denen westliche Stimmen noch bis vor kurzem Säulen eines moderaten Islams in Indonesien sehen wollten."