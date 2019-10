"Vielleicht war er der letzte Schlagerstar", schreibt Jenni Zylka im: Die Feuilletons trauern um. In Deutschland verbindet man vor allem die "Biene Maja" mit ihm, für Tschechien ist er eine aus der Nationalgeschichte nicht wegzudenkende Figur, erklärt Violetta Simon in der: Eher opportun wirkte sein Auftreten in den tschechischen Schicksalsjahren 1968 und 1977 (als Gott die regierungstreue "Anti-Charta" mitzeichnete), "erst mit der Samtrevolution versöhnte er sich wieder mit der Bürgerrechtsbewegung. Da trat er am 4. Dezember 1989 gemeinsam mit dem zuvor ins deutsche Exil geflüchteten Protestsänger Karel Kryl auf den Balkon über dem Wenzelsplatz und sang mit ihm gemeinsam für eine Menge von vielen Zehntausend jubelnden Demonstranten die tschechische Nationalhymne. So rehabilitierte er sich nicht nur als Sänger, sondern auch als."In Prag ist derweil einund einin der Diskussion. "Das wäre sehr ungewöhnlich", schreibt der Schriftsteller in der FAZ. "In der Geschichte des Landes geschah es nur zwei Mal: 2011, als Václav Havel starb. Und 1875 nach dem Tod des österreichischen Kaisers Ferdinand I. Einige Bürger halten diese Ideen für übertrieben und fragen sich, warum nicht schon zuvor ein anderer Tscheche von Weltrang, zum Beispiel der Filmregisseur, so gewürdigt wurde. Kritiker werfen dem Premierminister Andrej Babišvor. Doch Babiš weiß ganz genau, dass Karel Gott für viele im Land weit mehr als nur ein bekannter Sänger ist, eine Ikone,."Diesseits des Eisernen Vorhangs galt Gott "", schreibt Samir H. Köck in der. "Seine 1969 aufgenommene Version des Rolling-Stones-Klassikers 'Paint It Black' mit der Eröffnungszeile 'Die rote Tür, ich streich sie heute schwarz, denn alles, was so rosarot war, ist jetzt schwarz' wurde als Akt der Subversion gegen das kommunistische Regime gedeutet."Festzuhalten bleibt: Er war "einzwischen dem sozialistischen Osten und dem kapitalistischem Westen", wie Elmar Kraushaar in der schreibt , der außerdem verrät, dass Gott seinen zumindest in Deutschland bekanntesten Hit nebenbei binnen einer halben Stunde und lediglich füreingesungen hatte. Karl Fluch und Gerald Schubert bremsen im Standard die allgemeine Begeisterung über Gott als "Goldene Stimme Prags" ein wenig: "Bloß weil ihm vieles vergoldet wurde, war nicht zwingend alles Gold. Manches war." In der schreibt Jan Feddersen. Weitere Nachrufe in der NZZ Welt und auf ZeitOnline -Kritiker Thomas Schacher kommt beglückt ausAntrittskonzert als neuer Musikdirektor des. Gegeben wurdenund- vor allem mit letzterem konnte Jävi punkten. "Er gibt sowohl dem saftigen Streicherklang wie den an Volksmusik gemahnenden Bläsermelodien viel Raum, lässtin gleicher Weise aufscheinen wie die hellen Momente. ... Järvis Einstand ist, das Tonhalle-Orchester trägt ihn sprichwörtlich auf Händen, und die Tore für die im Verlauf der Saison angekündigten Kompositionen aus Ost- und Nordeuropa sind." In seinem Klassik-Blog bescheinigt -Kritiker Manuel Brug dem "manchmal ein wenig unterkühlt wirkenden, technokratisch agierenden,... goldene Hände."Weitere Artikel: Für die spricht Juliane Liebert mit der Popmusikerin, deren neues Album Pitchfork und ZeitOnline besprechen. Für die wirft Andreas Michalke einen Blick in die. Ana Popescu berichtet in dervom-Schwerpunkt des Kronberg Academy Festivals Besprochen werden neue Alben von ZeitOnline ), taz ), Pitchfork ), Jungle World ), Jungle World ) und Jungle World ).