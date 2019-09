This is the moment that Conservative MP Phillip Lee defected to the Lib Dems.



The government has lost its working majority in the House of Commons. pic.twitter.com/WehlMMYPEn - Channel 4 News (@Channel4News) September 3, 2019

The physical embodiment of arrogance, entitlement, disrespect and contempt for our parliament. pic.twitter.com/XdnFQmkfCS - Anna Turley MP (@annaturley) September 3, 2019

Man kann es ja nicht anders sagen: Britische Abgeordnete reiten sich in den Abgrund, aber dabei argumentieren sie brillant. Auch die Presse läuft nach dem gestrigen Abstimmungsdesaster für Boris Johnson in einem Parlament, das ihm die verordnete Zwangsgpause nicht verzieh, mit Abgeordneten, die ihn offenbezichtigten, zu großer Form auf. Beiwird schon auf Reaktionen verlinkt . Eine davon ist John Crazes satirisches Resümee des gestrigen Dramas im, in dem Johnson als "" auftritt: "'Wir sind kurz davor, die Kontrolle wieder zu übernehmen', begann Johnson. Gerade als sich der Abgeordnetevon den Tory-Bänken erhob und den Flur überquerte, um sich den Lib Dems anzuschließen. In diesem Moment hatten die Tories ihre Mehrheit verloren. Die neue Kontrolle sah nun eher danach aus, als sei sie. Die Krone ist noch hohler geworden."Hier der im Fernsehen immer wieder gezeigte Moment, als Boris Johnson seine Mehrheit verlor:In Erinnerung bleiben wird auch dieses Bild:Aditya Chakrabortty skizziert unterdessen ebenfalls imdie eherin der britischen Öffentlichkeit: "Die Proteste im Land sind nicht besonders stark. Jenseits der Tastenkrieger in den sozialen Medien ist die Stimmung. Ein Freund schickte mir neulich eine SMS aus einem Bus in Bristol, wo zwei Mitreisende, 'Damen um die Siebzig', auf einen Protestmarsch gegen Johnsons Coup herabblickten und den Fahrer laut anwiesen, sie zu überfahren. Gestern, während sich die Medien auf dem College Green vor dem House of Parliament tummelten, postete ein andere Freund auf Twitter aus dem Wartezimmer eines Zahnarztes: 'Drei Torys streiten über den Brexit im.'" Und in seinem Editorial spricht deraus, wie die Geschichte auch ausgehen könnte: "Boris Johnson - split party, divide country,."David M. Herszenhorn und Jacopo Barigazzi berichten füraus, wo man sich zum Londoner Tumult auffällig still verhält. Man sei offen für neue Vorschläge: "Aber man besteht noch mehr darauf, dass manzucken werde, falls Premierminister Boris Johnson die EU zwinge, entweder die 'Backstop'-Klausel für Irland zu kippen oder den ökonomischen Schaden eines No-Deal-Szenarios zu verkraften."Außerdem zeichnet Gina Thomas in derein Porträt desBoris Johnson.trägt noch einen interessanten Aspekt zu den Wahlanalysen inundbei: Hättengewählt, wäredie stärkste Partei: "In beiden doch recht unterschiedlichen Bundesländern zeigt sich der gleiche Trend. Frauen wählten mehrheitlich die bisherigen Volksparteien: in Sachsen zu 35 Prozent die CDU (Männer 29 Prozent) und in Brandenburg zu 28 Prozent die SPD (Männer 24 Prozent). Männer wählten in beiden Bundesländern allen voran die AfD: in Sachsen(Frauen 22 Prozent) und in Brandenburg(Frauen 18 Prozent). Damit setzt sich der seit Jahrzehnten zu beobachtende Trend fort, dass Männer stärker rechts wählen als Frauen. Bei diesen Wahlen allerdings ist diegeworden. In beiden Ländern haben 11 Prozent mehr Männer als Frauen die AfD gewählt."Aufist Mely Kiyak immer noch übel vom Umgang deram Wahlabend. Man stelle sich vor: AfD-Mannbehauptete unverfroren, in seiner Partei gebe es keine extremistischen Positionen. "Jetzt holt [die stellvertretende Chefredakteurin desihr (einziges) Ass aus dem Ärmel und 'hakt' nach: 'Bei Kalbitz würde man die - glaube ich - finden.' Das '' der Schausten ist so jämmerlich, so erschütternd, so, dass man wirklich endlich versteht: Mit dieser Art des Umgangs mit Neonazismus sind die Demokraten dieses Landes verloren."