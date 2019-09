Erster Clown super, zweiter Clown - naja: "Es, Kapitel 2" (Bild: Warner)

Der erste Teil der groß angelegten-Verfilmung "Es" stieß 2017 "Der Exorzist" als bis dahin an den Kinokassen erfolgreichsten Horrorfilm vom Thron. Auch die Kritiker waren mit der Geisterbahn weitgehend sehr zufrieden. Der zweite, knapp 30 Jahre später spielende Teil hingegen fällt zumindest bei den Rezensenten durch:-Kritiker Christian Vooren hat nur noch gegähnt angesichts der "langatmigen Erzählmuster". In der berichtet Katrin Nussmayr von zumindest anfangs sehr länglichen Laut Kinozeit-Kritiker Christoph Diekhaus stellt sich emotionale Wucht ausgerechnet nur in den Rückblenden ein, in denen es um die Teenager aus dem ersten Teil geht. Auch-Kritiker David Steinitz hat sich hier an den vongezogenen Fratzen des Horrorclowns Pennywise irgendwann auch einfach mal satt gesehen - wobei ihn die, die der Film erzählt, schlussendlich doch ein bisschen gerührt hat.Nicht gar so viel Aufregendes vom Filmfestivalheute:-Kritiker Andreas Busche ist schon so erschöpft , dass er sich seinen Fesivalplan nach der Länge der Film einteilt und fühlt sich vongegen Ende des Zweiten Weltkriegs angesiedelten Film "The Painted Bird" ziemlich brüskiert: "Marhouls handwerkliche Virtuosität dient nur der." Mitoffenbar diffus im Italien der 60er, 70er oder 20er angesiedelten "Martin Eden" fühlt sich-Kritiker Rüdiger Suchsland ins "" gebeamt.Tim Caspar Boehme wippte bei den "anrührenden italienischen Schlagern" im Kinosessel mit - und hatte vor allem anSpiel in der Hauptrolle viel Freude. Im-Blog gelingt Dietmar Dath das Kunststück, einen Weg von der auch in Venedig mal wieder geführten-Kontroverse - will der Streamer das Kino nun retten, soll man das Kino vor dem Streamer retten oder wie oder was? - zum neuen Comicalbum derzu finden, wo er sich - so darf man nach den letzten Sätzen wohl mutmaßen - inein bisschen wiedererkennt.Der Filmhistoriker Hans Helmut Prinzler schreibt imeinen Nachruf auf seinen Kollegen, der für seine Recherchewut legendär war: "In sein 'Handbuch der zeitgenössischen Kritik' über das Jahr 1929 hat erinvestiert, bis es 1993 als 900-Seiten-Publikation bei DeGruyter erscheinen konnte. ... Gandert war kein Filmarchivar. Er hat für sich das Sekundäre - die Dokumente, das Schriftliche, das Produktions- und Rezeptionsmaterial - zum Primären gemacht. Er konnte nach drei Wochen aus Los Angeles nach Berlin zurückkommen, ohne im Kino gewesen zu sein. Aber er hatte dort 30 Leute getroffen und mit 50 anderen telefoniert.gehörte für ihn zum." In der schreibt Hanns-Georg Rodek einen Nachruf.Weiteres: In Hollywood wird zwar so vielwie noch nie, doch kriegt es kaum jemand mit, schreibt Susan Vahabzadeh in der SZ: Denn "Hollywood-Stars sind aufgar nicht so angesagt.." Rainer Knepperges hat aufeine neue seiner wunderbaren Bild/Text-Collagen zum Thema " online gestellt . Ralf Schenk schreibt in dereinen Nachruf auf den Filmproduzenten erinnert mit einer Sondersendung daran, dass heute vor 60 Jahren mit "Der Frosch mit der Maske" der ersteaus dem Rialto-Zyklus erschienen ist.Besprochen werdenDokumentarfilm über Diego Maradona ( Welt ) und"Lillian" ( Standard ).