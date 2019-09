Dieeine "? Gustav Seibt winkt in derab. Zur Bürgerlichkeit, egal, wie man sie definiert, gehört auf jeden Fall eine "", bescheidet er Pseudobürgerlichen wie Alexander Gauland. "Nach dem Mord an Walter Lübcke schaute sich die, links-grüner Sympathien eher unverdächtig, Internetseiten der AfD an und stellte zum Sprachgebrauch dort fest: 'Der Evangelische Kirchentag? Eine 'schizophrene Irrsinnsveranstaltung'. Angela Merkel? Eine ins 'linksgrüne Lager abgedriftete Kanzlerdarstellerin'. Die CDU-Chefin? 'Meinungsdiktatorin AKK'. So geht das ohne Unterlass. Die Kommunikation der AfD erinnert an eine. Nichts daran ist bürgerlich.' Dieserist allerdings nicht einfach eine permanente stilistische Entgleisung, der sich mit der Gaulandschen Formulierung vom 'gärigen Haufen' beschönigen ließe. Er verweist auf einen unbürgerlichen Kern, nämlich die." Und die ist dezidiert unbürgerlich, so Seibt, der - anders als Dirk Peitz auf- dem Begriff der Bürgerlichkeit durchaus noch Konturen abgewinnen kann.Das Wort "" als Beschreibung der AfD kam am Wahlabend durch die-Moderatorin Wiebke Binder in Umlauf. Die Moderatorin nahm damit eine Selbstbeschreibung der AfD auf, die sich am Wahlabend regierungswillig gab. Peter Weissenburger schreibt in der, dass nicht zu ersten Maldesgegenüber der AfD auffallen.In derwendet sich Simon Strauss gegen einen anderen Diskurs der AfD, die sich heute als" darstellt: "Was gerade geschieht, ist ein Angriff nicht auf die Demokratie, sondern aufdieses Landes. Auf die Vorstellung, dass die Wende ein ganz und gar unwahrscheinlicherwar, dessen historische Bedeutung erst in ein- oder zweihundert Jahren wirklich verstanden werden wird." Die Autorinwarnt im Gespräch mit-Redakteurin Sandra Kegel davor, die AfD-Wähler nichtund das Votum bloß als Protestvotum zu sehen: "Siebzig Prozent der sächsischen AfD-Wähler sagen, die Partei drückeaus. Das ist ernst zu nehmen." Und Paul Ingedaay beobachtete, wie beim Fernsehwahlabend mit unklarer Rhetorik "" eingefordert wurde.Heute tagt das britische. Labour will dendurch ein Gesetz verhindern, das auch von Tory-Rebellen unterstützt wird, Boris Johnson droht dagegen mit vorgezogenen. In einem nüchternen Artikel analaysiert der Politologe, was No Deal heißt: Auf keinen Fall einmit der EU nämlich, sondern "den Beginn einer neuender Verhandlungen. Sobald das Königreich draußen ist, werden die Verhandlungen wesentlich härter werden, denn alle Mitgliedsstaaten der EU müssen zustimmen, und die Parlamente müssen die Art des Deals, die wir haben wollen, ratifizieren."Die irische Journalistin Caelainn Hogan, Autorin eines demnächst erscheinenden Buchs über die Skandale der katholischen Kirche in Irland, schildert im, wie sich die Debatte über Brexit und Backstopanfühlt: "Als dann auch noch vorgeschlagen wurde, dass sich Irlandanschließen soll, konnten wir nur noch lachen. Aber der Versuch, Irland für die folgen eines No Deal verantwortlich zu machen, ist kein Witz. Jahrhunderte britischer Politik setzten irische Leben für das Wohl des Empire aufs Spiel. Im britischen Kabinett sitzen heute Leute, die Irland mit mit Nahrungsengpässen drohten und die das Karfreitagsabkommen als 'tödlichen Makel' bezeichneten. Es gibt ein Gefühlund kompletter Missachtung für unsere Sicherheit."Von denin Sachsen und Brandenburg haben etwagewählt. Warum ausgerechnet so viele junge Wähler für die AfD gestimmt haben, erklärt sich der Soziologeim Interview mit dempsychologisch: "Es gibt tatsächlich ein, das selten beachtet wurde: In Dörfern und Kleinstädten existiert ein sehr viel. Wenn man da nicht standfest ist, muss man sich entweder anpassen oder wegziehen. Und dieser Konformitätsdruck setzt sich durch, wenn strukturelle Probleme auftauchen. Dieses sozialgeografische Problem verbindet sich zudem mit einem sozialdemografischen: Junge, gut ausgebildete. Männer haben oft nicht mal mehr die Möglichkeit, eine Familie zu gründen, da kommt es für sie dann auf die Demonstration von Stärke an. Die vermeintlich starken Sprüche von der AfD helfen beim eigenen Starksein."