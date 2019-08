The Oscar for best death or dying by a duck goes to. pic.twitter.com/FK2fs7bM8S — jamie (@gnuman1979) August 18, 2019

"My Burqa is my right aid pride". Unter diesem Motto protestierten In den Niederlanden schwule Sozialdemokraten gegen ein, das für öffentlichen Einrichtungen gilt. Dafür hatten sie Niqabs in allen Regenbogenfarben übergezogen.geht's wirklich nicht, schreibt Helena Sommer bei: "So farbenfrohe Burkas oder Niqabs gibt es in der Realität nicht. Auch wäre ein Bekennen zu diesen Farben und dem,, dort nicht möglich: Laut Bundesregierung werden Homosexuelle in sechs Ländern der Weltbestraft: Im Iran, dem Sudan sowie in Mauretanien, Saudi-Arabien, Jemen, den Vereinigten Arabischen Emiraten und seit kurzem auch in Brunei, dessen Sultan die Todesstrafe nach weltweiten Protesten jedoch wieder aussetzte. Auffällig ist: Alle diese Länder sind muslimisch. Insgesamt sind es 37 Staaten, diegesetzlich verbieten, meist, weil die Scharia ihre Rechtsgrundlage ist."Für alle, die es noch nicht gesehen haben. Dieses Video handelt von einer