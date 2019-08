Obercool: Peter Fonda in "Eays Rider"

Pedro Costas "Vitalina Varela"

Große Trauer um, der gemeinsam mit Dennis Hopper in "Easy Rider" dem klassischen Hollywoodfilm den Todesstoß versetzte undmachte. In Low-Budget-Bikerfilmen hatte Fonda zwar früher schon gespielt, erzählt David Steinitz in der, doch dieser hier war anders: Denn Fonda hatte im Vorfeld "beschlossen, dass er vielleicht am ehesten eine Chance haben würde, ein echter Filmstar zu werden, wenn er aus dem alten amerikanischen Kino seines Vaters, den B-Picture-Orgien seiner Generation und demjeweils das Beste mitnahm und es zu einem neuenzusammenrührte. ... Viele Kritiker prophezeiten damals dem charismatischeren Peter Fonda die größere Karriere, mindestens in der Kategorie eines Clint Eastwood, vielleicht sogar des unerreichten James Dean. Aber erstaunlicherweise hat Fonda an den Erfolg von 'Easy Rider' nie wieder in dieser Form anknüpfen können." Fonda verlieh einer ganzen Generation ihr Gesicht, schreibt Freddy Langer in der: "kantig, mit stechendem Blick, abgeklärt, dennoch."Ein Rebell also - aber "", ruft Andreas Conrad im: Der von Fonda in "Easy Rider" verkörperte Biker Captain America "war keiner, der mit gereckter Faust und flatterndem Transparent gegen das Establishment aufbegehrte, sondern. Kein Handelnder, sondern ein beiläufig Beobachtender, dabei obercool schon durch die auf Bike und Klamotten verteilten 'Stars and Stripes'-Insignien." In echt neigte Fonda vielleicht schon eher zur Aktion: Von Harry Nutt erfahren wir in der, dass Fonda in den 60ern empörthaben soll: "Noch ehe die verblüfften Grenzbeamten wussten, wie sie darauf reagieren sollte, habe er gesagt: 'Ich fahre jetzt dadurch, Ihr könnt mich ja erschießen.' Diesewar einerseits Protest und Pose mit der Bereitschaft zum Risiko." In der kommt Urs Bühler auf Fondas Verhältnis zur Stadtzu sprechen. Weitere Nachrufe schreiben René Hamann ( taz ), Daniel Kothenschulte ( FR ) und Jan Küveler ( Welt ).Mit einem Goldenen Leoparden für"Vitalina Varela" ist am Wochenende das für seinen cinephilen Spürsinn und Wagemut bekannte Festival inzu Ende gegangen - der erste Jahrgang unter der neuen Leiterin, nachdem Carlo Chatrian zur Berlinale gewechselt ist. Auch dieser Jahrgang zeichnete sich durch "eine fast schon eklektische, heterogene Bandbreite" aus, schreibt Michael Ranze in seinem-Resümee, von produktiv "irritierten Sehgewohnheiten" spricht Dominik Kamalzadeh in derund kommt auch auf den Gewinnerfilm ausführlich zu sprechen: "Der portugiesische Regisseur setzt seinekapverdischer Einwanderer in Lissabon fort. ... Jedes einzelne der von Costas aus dem Schatten kunstvoll ausgeleuchteten Bilder ist. Mit Vitalina, die nach dem Tod ihres Mannes bloßfüßig aus dem Flugzeug tritt, kommt er auf eine frühere Erzählung aus 'Horse Money' zurück. Ihr Gesicht bleibt der emotionale Bezugspunkt für das. Trotz ihrer Empörung, ihres Schmerzes, mit denen sie die desolaten Räume ihres Mannes betrachtet, bleibt sie auf einen würdevollen Abschied konzentriert. Costas Kino will uns auf die Seite dieser zu spät gekommenen Richterin ziehen."Für absolut berechtigt hält auch-Kritikerin Anke Leweke die Auszeichnung von Costas Schauspielerin, die dem Film und dessen Hauptfigur ihren echten Namen geliehen hat.-Kritiker Daniel Kothenschulte ist ebenfalls hin und weg : Costas Film "war der überragende Film bei diesem Festival, einund doch keinen Augenblick in seiner Konzentration nachlässt. ... Der würdige Gewinner krönte eine denkwürdige Festivalausgabe, mit der sich die neue Leiterin Lili Hinstin auf einen Schlaghat. Der Blick über den Tellerrand des Eurozentrismus prägte alle Programme." Stimmungsbilder vom ausklingenden Festival hält-Kritiker Urs Bühler fest.Weiteres: Im frisch gegründeten-Magazin berichtet Frank Castenholz von, dem Frankfurter Festival zum italienischen Genrefilm (unser Vorabbericht hier ). Nicolas Freund meldet in der, dass es nach unzähligen Filmen mit Marvel-Superhelden nun auch endlich viaabrufbaremit Marvel-Superhelden gibt. Besprochen wird die zweite Staffel der Anthologie-Serie "The Terror" ( taz ).