Lara Konrad hat sich fürzu einem ziemlich epischen Gespräch mit der vom hiesigen Feuilleton bislang quasi nicht beachteten , 69 Jahre alten amerikanischen queeren Schriftstelleringetroffen. Es geht darin sehr konzentriert um Fragen nach der gesellschaftlichen Position des Schreibens kreist, wenn die Position, von der aus man schreibt, eine marginalisierte ist. Unter anderem geht es um Nostalgie - oder gerade deren Abwesenheit: "", sagt Myles. "Ein Großteil meines Schreibens handelt vom, und vieles davon hat damit zu tun, dass ich eine queere Dichterin bin. Oder damit,ich entstamme - wie gering die Wahrscheinlichkeit war, dass ich einmal eine Schriftstellerin werden würde, angesichts der gesellschaftlichen Verhältnisse, in denen ich aufgewachsen bin … In jüngeren Jahren dachte ich, ich erlebte Dinge, die nicht in Büchern beschrieben wurden. Und das ist so, weileigentlich keine Schriftsteller werden." Auch derhat mit der Dichterin vor kurzem gesprochen Weiteres: In der schreibt Arno Widmann über den vor 200 Jahre geborenen Schweizer Schriftsteller , dem dieheute ihre Literaturseite widmet. Außerdem gratuliert Arno Widmann der Verlegerinzum 90. Geburtstag.Besprochen werden"Eine Welt in den Händen" ( NZZ ),"The Girlfriend Experiment" (online nachgereicht von der Welt ),' Lyrikband "Die Hohlhandmusikalität" ( Tagesspiegel ) und"Im Land der Träume - mit Sigmund Freud in Italien" (FAZ). Außerdem empfiehlt die12 Bücher für den Sommer.