ist kein demokratischer Staat mehr", schreibt imvor dem heutigen Treffen der europäischen Staatschefs in Brüssel. Es sei Zeit für die EU, das zuzugeben. Was soll sie tun? Zunächst einmal, nichtzum Präsidenten der Kommission wählen, meint Ash, "vor allem, weil er nicht über die Regierungserfahrung auf höchster Ebene verfügt, aber auch, weil er den Abbau der ungarischen Demokratie durch Orbánhat, indem er Fidesz in der EVP hielt. ... Dann muss die EU die tragische Farce der Verwendung ihrer Eigenmittel zur Untergrabung der europäischen Werte stoppen. Sie sollte die Rumänin, die genau weiß, wie postkommunistische, osteuropäische Korruption aussieht, zurernennen und die Zustimmung zur Kontrolle durch diese europäische Staatsanwaltschaft zur Bedingung für den Erhalt dieser Mittel machen. Sie sollte sich auch dafür einsetzen, mehr EU-Mittel direkt an die lokale Regierung und die Zivilgesellschaft zu verteilen, anstatt sie von einem korrupten Parteistaat als riesigen,nutzen zu lassen."Grauenvolle Zustände erlebteinauf der Insel Moria. Die medizinische und juristische Versorgung sei unter aller Kritik,gebe es dort. Im Interview mit dermacht Ziegler dafür Korruption der griechischen Behörden, aber auch die EU verantwortlich: "Moria ist die Hölle. Die Zustände dort gleichen denen in einem. Das sagt mir die örtliche Einsatzleiterin von Ärzte ohne Grenzen,. Und sie benutzt dieses fürchterliche Wort ganz bewusst. Die EU verfolgt mit diesen Hotspots eine politische Strategie der Abschreckung. Das ist für mich nicht hinnehmbar, weil diese Lager einsind. Sie sollen andere Fluchtwillige von ihrem Vorhaben abbringen. Menschenrechte werden von griechischen Behörden auf Anweisung der EU mit Füßen getreten. Und: Es funktioniert nicht. ... Wenn man in seiner Heimat bombardiert wird, wenn man täglich um seine Familie fürchten muss, dann flieht man, und es ist einem alles andere egal."Der mutmaßliche Mörder des Kassler Regierungspräsidenten, Stephan E., war seit 2009 nicht mehr aufgefallen. Aber dass sich so jemand, sei gar nicht ungewöhnlich, sagt der Rechtsextremismusforscherim Gespräch mit Antje Hildebrandt bei: "Es gibt viele Fälle, in denen sich Leute aus der organisierten Neonazi-Szene zurückziehen, aber ihre Ideologie und. Soweit ich weiß, war Stephan E. nie in einem Aussteiger-Programm. Er hat sich quasi als Familienvater zur Ruhe gesetzt. Es kommt immer wieder vor, dass sich Rechtsextremisten re-radikalisieren, zum Beispiel durch familiäre Krisen oder existenzielle Bedrohungen."Außerdem: Sascha Lobo schildert Stephan E. in seiner-Kolumne als einen "Schläfer", der auch durch Reden von AfD-Politikern und einder Mitte "erweckt" worden sei.-Interview, in dem er forderte,zu reden, hat viel Empörung ausgelöst. "Joachim Gauck mutiert gerade zum Sarrazin light", behauptete gestern Jagoda Marinić in der, die das Reden mit Rechten strikt ablehnt. "Es brauchtvon den rechten Rändern in die Mitte. Es braucht jetzt eine demokratiefähige Mitte, die sich nicht einschüchtern lässt und Grenzen setzt."Aufkann Tilman Steffen dagegen nicht begreifen , wie manplatt zum AfD-Versteher abstempeln kann: "Was Gauck fordert, ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, die heute leider nicht mehr selbstverständlich ist. Miteinander zu reden ist. Ja, Radikale versuchen, den Diskurs zu vergiften. Wer für Argumente unzugänglich ist, den muss man radikal ausgrenzen. Doch durch, durch Ignorieren sind die Rechten nicht wegzubekommen, im Gegenteil. Das zeigt sich im Bundestag, zur Europawahl, in den ostdeutschen Bundesländern, wo die AfD bei den Landtagswahlen im Herbsterreichen dürfte."