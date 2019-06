"In Altena wurde im November 2017 der dortige, in Köln zwei Jahre zuvor die heutige Oberbürgermeisterin. In Bayern erschoss 2016 ein Angehöriger der Reichsbürger-Szene einen SEK-Polizisten" - der Mord an dem CDU-Politikerhat noch einmal eine neue Qualität, aberhat in der Bundesrepublik eine lange Geschichte, wie Johannes Radke und Toralf Staud in einem ausführlichen Artikel auferzählen.In der fordert Gustav Seibt nach dem Mord an Lübcke diegegenüber Politikern zu überdenken: Meckern und den schwerfälligen politischen Betrieb lächerlich machen, das ist einfach. "Wenn es aber ernst würde und niemand den Job mehr machen wollte, vor allem nicht an der? Dann würde man entdecken, dass Demokratie vom Fordern und Schimpfen allein nicht leben kann. Vor zwei Jahren hat der Staatsrechtler Christoph Möllers die aufgefordert , wieder in die politischen Parteien zu gehen. Hier kann jeder, der unzufrieden ist, denbetreten und zuallererst kennenlernen."Sehr deutliche Worte findet in derder prominente CDU-Politikerfür die. Anders als die "", die er direkt anspricht, lehnt er das Gespräch mit Rechtsextremisten ab. Und er attackiert eine einst ziemlich wichtige Parteigenossin: ", einst eine Dame mit Bildung und Stil, demonstriert diese Selbstradikalisierung jeden Tag auf Twitter. Sie ist ebenso wie die Höckes, Ottes und Weidels durch eine Sprache, die enthemmt und zur Gewalt führt,am Tod Walter Lübckes." Tauber ruft dazu auf, Artikel 18 des Grundgesetzes anzuwenden: Wer seine Grundrechte dafür einsetzt, Grundrechte zu zerstören, soll sie verlieren.Mit? Vielen Dank, winkt Christian Bangel aufab. "was es jetzt bräuchte, wäre eine Schubumkehr. Jetzt wäre der Moment, innezuhalten. Einmal zu fragen, wem die in Wirklichkeit längst existierendein Richtung rechtshat. Die Zahl der rechtsextremen Gefährder wird jedenfalls nicht kleiner. Deutschland hat nach der Aufdeckung desJahre verstreichen lassen, in denen die Hilferufe von ethnischen und religiösen Minderheiten ignoriert wurden - aus Bequemlichkeit, aus Opportunismus, vielleicht auch aus dem rassistischen Gefühl heraus, dass Rechtsterroristen immer noch mehr zu 'uns' gehören als Leute, die vielleicht ein unbescholtenes Leben führen, aber Erdoğan wählen. Vielleicht auch, weil die meisten bisher das Gefühl nicht kennen, sich vor Neonazis fürchten zu müssen. Jetzt aber trifft es. Vielleicht, so bitter das wäre, ändert das etwas. Das muss es nämlich."Der Soziologe und Experte Matthias Quent macht im Gespräch mit Sabine am ORde von derganz allgemein dasfür den Mord an Lübcke verantwortlich: "Die Gefahr hat zugenommen, insbesondere durch die Radikalisierung des öffentlichen Diskurses. Es sind im Bundestag Begriffe sagbar undDinge lesbar, die früher dem Neonazi-Milieu vorbehalten waren. Das führt zu Legitimationseffekten und auch der Wahrnehmung, man müsse jetzt endlich handeln."Einist unabdingbar in daseingebaut, schreibtin der. Es liegt einfach an der Größe der EU: "Ein Europäisches Parlament, in dem sich alle Staaten, auch die kleinsten, ausreichend repräsentiert fühlen können, müsstezählen. Es wäre nicht arbeitsfähig. Deswegen verständigten sich die Staats- und Regierungschefs der damaligen Europäischen Gemeinschaft, als sie 1976 die Direktwahl des Europaparlaments beschlossen, auf nationale Kontingente, die die kleineren Staaten auf Kosten der größeren begünstigen. Konkret heißt das, dass die Stimme eines Wählers in einemzehn- bis zwölfmal so viel Gewicht haben kann wie die eines Wählers in einem großen Staat."Matthew Smith präsentiert beieine Umfrage unter, bei der sich nicht nur herausstellt, dass eine Mehrheit der Parteimitglieder eineakzeptieren würde, wenn sie nötig wäre, um den. Darüberhinaus "sind Parteimitglieder auch bereit, einen anderen Grundpfeiler konservativen Glaubens zu opfern, wenn es darum geht, den Brexit zu erreichen, die. Auf die Frage, ob sie den Brexit lieber abwenden würden, wenn er dazu führen würde, dass sichodervom Vereinigten Königreich lösen, wären 63 beziehungsweise 59 Prozent der Parteimitglieder bereit, den Brexit mit der Auflösung des Vereinigten Königreichs zu bezahlen."Unterdessen stellten sich die Kandidaten für den Tory-Voristz, darunter der Favorit, in dereiner Debatte und brachten Jonathan Freedland imzu einer "erschreckenden Erkenntnis": "Einer dieser Männer wird dersein."