Julian Hetzel. "All inclusive". Foto: Rolf Arnold

Wie wenig Image und Wirklichkeit einer Stadt miteinander zu tun haben können, erkennt -Kritikerin Dorothea Marcus beim Impulstheater-Festival in Köln, das sich der Frage widmet, welcheprägen. Der Dom? Das Kölsch? oder doch "" wie der Drogenumsschlagplatz am Neumarkt oder die? Angsträume entsprechen nicht konkreten Bedrohungslagen, lassen sich medial aber "besonders schön hysterisieren", sagt, Leiter des Impulstheater-Festivals, laut Marcus: "Wie subjektiv sie sind, untermauern auch Julian Warner und Oliver Zahn, wenn sie zeigen, wie die Angst-Psychologie in verschiedenen Zeiten wirkt. In ihrer Textcollage 'und. Eine Probe' tragen sie im Kölner Grüngürtel vor, wie schon nach dem Ersten Weltkrieg die Angst vor dem Fremden geschürt wurde: 'Junge Mädchen sind von der Straße weggeschleppt worden, um derafrikanischer Wilden zu dienen', steht auf Flugblättern gegen die französische Besetzung des Rheinlands."und manchmal kaum auszuhalten", findet Sarah Heppekausen derweilbeim Impulse Theater Festival gezeigte Performance "All Inclusive", für die der Regisseur, denen in der Inszenierung eine Kunstvermittlerin "die ästhetische Seite von Krieg und Gewalt" anpries: "Das Publikum schaut in den Düsseldorfer FFT Kammerspielen in einen weißen Ausstellungsraum. Ein männlicher Körper in klassischer, skulpturaler Pose. Ein anderer verdreht dessen Kopf und Arm, bis eineerkennbar ist. Der Eingriff reicht immer weiter, bis irgendwann beide Männer Kampf- und Siegesposen einnehmen, das Machtgefüge wechselt. Kunst und Betrachtung beeinflussen sich, bis die Grenzen verschwimmen. '', frohlockt dann auch die Kunstvermittlerin, als sie ihrer Besucher*innengruppe (Laien-Darsteller*innen u.a. aus Syrien) die ausgestellten Körper präsentiert."Vieles aus derwissen wir bis heute nicht, sagt im Interview mit der, Kurator des queeren Festivals "The Present ist not enough. Performing Queer Histories and Future":"Wir haben im Archiv des Schwulen Museums und in der Magnus Hirschfeld Gesellschaft nach Fotos von queeren Menschen aus dergesucht, da gab es einige. Damals konntenerhalten, ausgestellt von Magnus Hirschfelds sexualwissenschaftlichem Institut, die es den Inhabern erlaubten, sich öffentlich in queerer Kleidung zu zeigen. Die Ausweise wurden von der Polizei akzeptiert. Wir denken, die Anerkennung von Transgender sei etwas ganz Neues, aber das hat es schon damals gegeben."Weitere Artikel: Dashat mit Wissenschaftlern gesprochen , die kritisieren, dass die Karl-May-Festspiele ein klischeehaftes Bild von "den" verbreiten und somit die Vielfalt indianischer Kulturen negieren würden., Professorin für Amerikanistik am Obama Institute for Transnational American Studies in Mainz, sagt: "Stellen Sie sich vor, irgendwo in Afrika feiert ein Land ein Festival, bei dem eine erfundene Geschichte über einen Deutschen aufgeführt wird, und alle tragen ausschließlich Lederhosen und Dirndl und essen. Was würden wir wohl dazu sagen? Wir würden sagen: 'Das ist ja ein absolutes Klischee.'" Ebenfalls im, warum und wie er dasan der Volksbühne beerdigen will.