Die Feuilletons grillen. "Die Kacke dampft", behauptet Daniel Gerhardt auf, "und Madonna dampft mit." Nicht nur warte das neue Album mit dem "möglicherweise hirnrissigsten Stück" auf, das Madonna je veröffentlicht hat ("Dark Ballet", das auch-Kritiker Werner Herpell für "unfreiwillig komisch, hält ), die Popkönigin offenbare auch den "" und biete im Allgemeinen nicht eben wenig Weltverbesserungs-Kirmes. Eine feuilletonistische Weltgeist-Einordung, wie man sie Beyoncé oder Solange angedeihen lässt, wäre hier zu viel des Guten, meint Gerhardt: "Man tut der Platte einen größeren Gefallen, wenn man sich in sein Trash-Schicksal ergibt und an derder Texte, Arrangements und Produktionskniffe berauscht. Es gibt schließlich auch Leute, die auf intellektuelle Weise Scooter hören."Auch-Kritiker Andreas Borcholte ist entsetzt : "Die Zeiten, in denen Madonna musikalische Untergrund- oder Szenetrends mit ihrer Pop-Allmacht in den Mainstream katapultierte, sind vorbei", seufzt er. "Es braucht keine Superstars wie Madonna mehr, die als weltmusikalische Empfänger und Verstärker fungieren. Wenn Madonna sich also auf einigen Stücken von 'Madame X' einenTrap-Rap-Singsang mit Autotune-Effekt aneignet, wie es im aktuellen afroamerikanischen Pop gerade üblich ist, dann entlarvt sich diese altgediente Methode desals anmaßend und überholt, wenn nicht gar lächerlich."Wasangeht und, sind Madonnas Botschaften den Journalistentexten allerdings überlegen. Nachdem diesie für ihr Magazin unter der Überschrift "Madonna mit Sechzig" porträtiert hatte, erklärte Madonna auf Instagram, sie fühle sich vergewaltigt, meldet : "'The journalist who wrote this article spent days and hours and months with me and was invited into a world which many people dont get to see, but chose to focus on trivial and superficial matters such as the ethnicity of my stand in or the fabric of my curtains andwhich would never have been mentioned had I been a MAN!' Madonna wrote. 'Women have a really hard time being the champions of other women even if. they are posing as intellectual feminists. Im sorry i spent 5 minutes with her. It makes me feel raped. And yes I'm allowed to use that analogy having been raped at the age of 19. Further proof that the venerable N.Y.T. Is one of the founding fathers of the Patriarchy. And I say--woven deep into the fabric of Society. I will never stop fighting to eradicate it.'"Hier das neue Video zum Reinhören:Bei den Münchner Konzerten vonund-Kritiker Reinhard J. Brembeck ins Philosophieren darüber, welche Bedeutung der Bekleidung eines Musikers für den Abend beikommt: "Anzug und im höheren Maße das Abendkleid sind eine, die den Musikermenschen und seine Verletzlichkeit vor der Neugier des Publikums schützen soll. Dies steht im Widerspruch zum heute gängigen Musikverständnis, das ja vom Interpreten fordert, dass ervermittels einer nicht von ihm komponierten Musik ins gleißende Licht der Öffentlichkeit katapultieren soll. Dieser Anspruch ist verkehrt, weil erdes Musikers fordert, um Erfolg haben zu können."Eigentlich muss mandafür dankbar sein, dass er nach seinem langen, im Grunde schon in den 80ern eingeschlagenen Wegheute nun endlich frei von der Leber weg zu seinen Positionen steht, meint Dennis Pohl in der. Denn was dem Musiker damit hervorragend glückt: Zu "zeigen, wiedie Argumente, wie fehlerhaft die Logik und wie selbstgerecht die Haltung hinter der selbsternannten Rebellion ist. ... Wer den Weg der öffentlichen Person Morrissey verfolgt, kann alsonachvollziehen. Und dabei lernen, dass es sich hier keinesfalls um ein Auflehnen gegen irgendein Establishment handelt, sondern um die Befriedigung eines. Um keine Rebellion, sondern um das Beweinen eines."Weitere Artikel: Unter anderem die meldet den Tod der Blueslegende. Sein größter Hit war "Right Place Wrong Time":Besprochen werdenBerliner Auftritt ( taz Tagesspiegel ), ein Konzert der Tagesspiegel ),Konzert mit Pianistim Wiener Musikverein ( Standard ), ein Konzert von FR ), das neue Album von Presse ), das Zürcher Konzert der NZZ ) und die von Steve Goodman, Toby Heys und Eleni Ikoniadou herausgegebene Aufsatzsammlung "Audint - Unsound : Undead", die-Kritiker Julian Weber in höchste, glückselige Aufregung versetzt: "."