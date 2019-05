Verweilt lang bei den Liebenden: Terrence Malicks "A Hidden Life"

Kino-Gottesdienst in: Groß-Auteurhat mit dem seit langem angekündigten "A Hidden Life" die Geschichte des österreichischen Bauern(August Diehl), der wegen seiner christlichen Überzeugungen den Nationalsozialisten den Dienst an der Waffe versagt hatte und dafür in den Tod gegangen ist, auf die Leinwand gebracht. Man bekommt, was man von diesem Regisseur bei diesem Stoff erwarten darf, meint -Kritikerin Verena Lueken: "Die Natur wird hier, in der Gott wohnt, jedes Bild scheint ihn anzurufen. Jede Anstrengung des Bauernlebens wird getragen nicht nur von einem bombastischen Soundtrack, sondern auch von der Kamera, die ans Licht strebt, die den Körpern weniger Aufmerksamkeit schenkt als Wasserfällen und Wolkentürmen und deshalb Arme, Köpfe, Beine der Figuren abschneidet, schräg kadriert oder an ihnen vorbeiwischt, um einen Augenblickauf den Weizenähren einzufangen. Ein Film darüber, was ein Gewissen und ein Glaube vermögen, das auch. Aber vor allem."Hanns-Georg Rodek versucht in derden Film auch weniger katholischen Menschen schmackhaft zu machen: Dies "ist kein Film für die Amtskirche, sondern eher für einen". Auch-Kritikerin Hannah Pilarczyk sieht hier vor allem große Filmkunst, die auch Agnostikern und Atheisten schlussendlich gefallen könnte: "Persönliche Filme über den Nationalsozialismus zu machen, das wollen viele. Einen sowie Malick finden jedoch die wenigsten."-Kritikerin Susan Vahabzadeh sah in diesem Film manch grandioses Bild, hörte aber auch viel zu viel Geraune: "Malicks Dialogfragmente und Voiceovers taugen nicht als Medium für philosophische Erörterungen. ... Die Geschichte, wie Jägerstätter sich jeder Gruppendynamik verweigert, auf seinem Standpunkt beharrt, ist ganz aktuell und wäre es wert gewesen,erzählt zu werden."Aus Cannes und unter anderem von den neuen Filmen vonundberichten Tim Caspar Boehme ( taz ), Wenke Husmann ( ZeitOnline ), Andreas Busche ( Tagesspiegel ), Dominik Kamalzadeh ( Standard ) und Daniel Kothenschulte ( FR ). Diehat sich mit Jurypräsidentzum Gespräch getroffen, der wenig vom-Bashing hält, auch wenn er die Kino-Erfahrung dem Streaming vorzieht: Die Studios selbst lassen das Kino vor die Hunde gehen, sagt er.Aus Cannes berichten zudem Artechock Kino-Zeit und critic.de , letztere auch mit täglichen Podcast-Lieferungen . Mehrfach täglich einen Blick wert: Der Kritkerinnenspiegel . Mit Tweets vom Festival versorgen uns Jenny Jecke und Beatrice Behn . Und ebenfalls sehr fein: Der regelmäßig aktualisierte Cannes-Ticker vom BloggerAbseits von Cannes: Mit "" geht eine Ära zu Ende - oder sie beginnt überhaupt erst, schreibt Barbara Schweizerhof im: "Sie sei das letzte gemeinschaftlich, weil noch in Echtzeit geteilte Erlebnis, wurde diagnostiziert, ein. Andererseits: Wann gab es das schon einmal, dass ein Publikum weltweit auf eine Erzählung mit der Intensität reagiert, die sonst Sportereignissen vorbehalten ist? Vielleicht ist Game of Thrones ja eher die erste ihrer Art - als Serie, die einegeprägt hat." Wenke Husmann schreibt aufüber die, die viele packt, wenn es um "Game of Thrones" geht. Schade findet es Peter Huth in der, dass die Serie in ihrer letzten Staffel dieweitgehend suspendiert hat.Weiteres: In Frankfurt wird daseröffnet, berichtet Claus-Jürgen Göpfert in der. Auf verteidigt Rajko Buchardt die vielgehasstevon "Star Wars", die vor 20 Jahren ins Kino kam. Besprochen werden neue Heimmedien-Veröffentlichungen, darunter"Einige Interviews zu persönlichen Fragen" von 1978 ( SZ ), und die abschließende Staffel vonSerie "Fleabag", vor der-Kritiker Daniel Gerhardt auf die Knie geht