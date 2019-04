Dieist nach den Anschlägen von Sri Lanka offiziell auf 359 gestiegen.Auf hält es die Terrorismus-Expertinfür wahrscheinlich, dass das IS-Bekenntnis zu den Anschlägen von Sri Lanka stimmt. Sie bestätigt auch den Regierungssprecher des Landes, der zunächst die einheimische radikale Gruppeverantwortlich gemacht hatte, denn die neue Strategie des Islamischen Staats sei, sich regionale Gruppen einzuverleiben und sie auszubilden: "Bis zu diesem Sonntag hatte sich die Gruppe National Thowheeth Jama'ath vor allem durchausgezeichnet, niemals durch Selbstmordattentate, geschweige denn tötliche Attacken. Nun haben ihre Mitglieder eine komplizierte und gut koordinierte Serie von Anschlägen über ganz Sri Lanka verteilt verübt. Diese Angreifer haben mit großer Wahrscheinlichkeitvon ISIS bekommen, vielleicht an einem der Standorte von ISIS auf den Philipinnen oder anderswo in Asien."Auch der Islamwissenschaftler glaubt in der, dass nurum den National Thowheeth Jama'ath die Anschläge geplant haben kann: "Es ist nicht abzusehen, ob dieses Netzwerk noch überverfügt oder ob es sich selbst in Form eines kollektiven Selbstmordattentats ausgelöscht hat. Die Brutalität dieses Massenmords deutet auf einehin, der der islamistischen Vergeltungsreligiosität innewohnt."Auch wenn den Attentaten keine Facebook-Kampagne oder Ähnliches vorausging, istdoch ein Thema, denn die Regierung hat Facebook und alle anderen sozialen Medien, inklusive Youtube geschlossen, um weitere Gewalt zu verhindern.Bei bringt Emily Stewart einen sehr ausführlichen Hintergrundtext über dieund anderen sozialen Medien in Südostasien, wo bis zu 96 Prozent der Bevölkerungen Internet haben und Facebook nutzen. Dass Facebook ingenutzt wurde, um die ethnische Reinigung der Rohingya zu betreiben, ist vielfach belegt. Facebook selbst hat einiges unternommen, um Desinformation zu kontrollieren, dennoch sei die Schließung der sozialen Medien in Sri Lanka wohl die, so Stewart: "Sri Lanka hat ebenfallsmit Desinformation und der Anstachelung zur Gewalt über Facebook. Letztes Jahr rief die Regierung nach Gewalt zwischen der singhaleischen buddhistischen Mehrheit und Muslimen den Aushnahmezustand aus und blockierten den Zugang zu vielen Plattformen, inklusive Facebook, Whatsapp und Vibver (das nicht zu Facebook gehört)."Der Tech-Journalist Karl Bode macht in seinem-Blog auf den besonderenin asiatischen Ländern aufmerksam: "In vielen dieser Länder bietet Facebook eine verminderte Version des Internets, die als '' bekannt ist. Zusammen mit lokalen Mobil-Providern bietet Free basics geringverdienenden Nutzern freien Zugang zu einer Auswahl von Inhalt, die von Facebook kuratiert ist. Nutzer verwechseln diesen Dienst oft mit dem, ein Umstand, der von Aktivisten angegriffen wurde, weil er dasverzerrt und die bereits bestehende Problematik von Hate Speech und Desinformation noch vergrößert.", muslimischer Menschenrechtsaktivist in Sri Lanka, schildert imdie schwierigeauf der Insel: "Während des Bürgerkriegs von 1983 bis 2009 zahlten die Muslime den Preis für ihre Gewaltlosigkeit und die Vermeidung tamilischer Militanz. Im vom Konflikt betroffenen Norden und Osten Sri Lankas gab es Morde, ethnische Reinigung, Entführungen und Vertreibungen. Am Ende des bewaffneten Konflikts wurden sie sowohl von den Singhalesen als auch den Tamilen als '' angesehen. Die letzteren sahen sie als Hindernis auf dem Weg zu ihrer Autonomie. Mit evangelikalen christlichen Gruppen wurden sie von extremistischen buddhistischen Gruppen auf singhalesischer Seite (die mit stillschweigenderoperierten) in systematischen und weitreichenden gewalttätigen Angriffen und Hasskampagnen auf sozialen Medien ins Visier genommen." Einen entsprechenden Artikel über die Lage der Christen auf Sri Lanka hat derbisher leider nicht gebracht.Derfordert in einem Brief an die EU "Respekt" für die in seinem Zwergstaat geltende. Mit dem gleichen "Respekt"-Argument wird ja auch das Kopftuch in muslimischen Ländernm verfochten. Solche Zwänge lassen sich nur mit einem auf universellen Ideen beruhenden Diskurs bekämpfen, nicht mit dem Instrumentarium der von Judith Butler geprägten Linken, insistiert Jan Feddersen in der: "Denn was soll schon falsch sein an den Toleranz ersehnenden Wünschen, wie sie in Brunei formuliert wurden, wenn es dennsind? Der Westen hat denzufolge nichts zu melden - gelobt sei kulturell das, was dort Tradition ist. Und ist es nicht so, dass Traditionalität, vermeintlich gelebte Authentizität jedes Menschenrecht auf individuelle Unversehrtheit durch staatliche Organe aushebelt - zumal wenn es aus Ländern kommt, die alles in allem nicht dem reichen Westen zugerechnet werden?"