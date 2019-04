Aparte Schönheit: Hannelore Elsner (Copyright: Das blaue Sofa / Club Bertelsmann)

Alle Feuilletons trauern um, die am Osterwochenende nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben ist. Es gab und gibt nicht viele Stars in Deutschland, aber sie war eine der großen Ausnahmen und ihr Stern strahlte besonders hell am Kino-Firmament, schreiben Christiane Peitz und Gunda Bartels im: "Die starke Frau, die schwache Frau, das sexy Mädel, das überkommene deutsche Rollenbild der adretten, patenten, tüchtigen Frau, und auch die moderne, selbstständige Frau, die sich um Rollenbilder nicht länger schert - sie hat sie verkörpert. Auch die scheiternde Heldin., in Haupt- und in Nebenrollen."In der schreibt der Schriftsteller einen Liebesbrief an die Verstorbene: "Als sie zum ersten Mal auf mich zutrat, im Gedränge einer Buchmesseparty, war ich fast erschrocken über diese Schönheit, auf die die üblichen Beiworte nicht zutrafen. Hannelore war in allem apart,, mit ihrer auch eigenen Einsamkeit, und zu diesem aparten Wesen gehörte die, der man nicht müde wurde zuzuhören, eine Stimme, die das Gesagte manchmal in den Hintergrund treten ließ wie das Libretto bei einem tragenden Gesang." Auf diese besondere Stimme kommen auch Anne Fromm (in einer taz-Notiz ) und Anke Sterneborg aufzu sprechen : "Diese wunderbare Stimme schmeichelt sich in die Erinnerung. Dieser sinnliche, zugleich tiefe und weiche und vor allemvon Hannelore Elsners Timbre, während sie ganz furchtlos mit dem Alter spielte, als wolle sie seine Wirkung auskosten, es für sich selber und alle anderen ergründen."Jan Feddersen geht in derauf die Knie vor Elsners Leistung in ihrem frühen Film "Die endlose Nacht", den1963 nachts auf demgedreht hat, über dessen Gelände die junge Elsner als melancholische Diva irrlichtert: Das war "fast Film noir, das war Nouvelle vague, und das war eine Hannelore Elsner, die aus dieser Figur so etwas wie einen Kern anabringt. Wie sie auf ihren Pumps schreitet, wie in ihrem Gang noch keine sittliche Damenhaftigkeit erkennbar war, ihre Mimik ohne Scheu, aber nicht frech oder aufmüpfig: Sie will nicht verkaufen und weiß doch nicht, wie das immer zu vermeiden sein könnte." Und ja, diesen Film - einen der schönsten deutschen Filme der sechziger Jahre - muss man unbedingt gesehen haben. Ein paar Eindrücke aus dem Trailer:Für den Rest des Feuilletons bleibt sie vor allem "die Unberührbare" ausgleichnamigem Film aus dem Jahr 2000, in dem sie zwar unter anderem Rollennamen, aber leicht erkennbar Roehlers Mutter, die Schriftstellerin , spielt. "Wie sie den Verfall, den Weg in die Dunkelheit spielte, mit welcher Würde, die starre schwarze Perücketragend, der sie vor der Welt schützen soll, das war einfach großartig", schwärmt Peter Körte in der. Auf einmal "setzte sich tatsächlich langsam die Erkenntnis durch, dass sie eine der Großen war im deutschen Schauspielgeschäft", schreibt Tobias Kniebe in der. "Endlich konnte sieund durch die Bars ziehen und", schreibt Hanns-Georg Rodek in der. Dieser Film "war die Belohnung für, endlich ein Film, in dem Hannelore Elsner all das zeigen durfte, was sie schon lange hätte zeigen können, würde man sie gelassen haben."Weitere Nachrufe in Berliner Zeitung NZZ und im Standard . Im Gespräch mit erinnert sichan Hannelore Elsner. Der sammelt Stimmen von Kollegen. Und in diesem viertelstündigen Video spricht Elsner über ihre Karriere:Weitere Artikel: Im-Interview stellt Efe Çakarel seinen Streamingdienst Mubi vor, der sich mit Arthaus und Autorenfilm gezielt als Alternative zum Netflix-Mainstream positioniert und allmählich auch eigene Inhalte produzieren will. Besprochen werdenVan-Gogh-Biopic ( Presse , mehr dazu hier ),"Ayka" ( Welt , mehr dazu hier ) und mal wieder ein Superhelden-"Avengers"-Film aus dem Hause Marvel ( Standard Welt ).