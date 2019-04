Der Islamwissenschaftler, Spezialist für Südostasien, hat im Gespräch mit Hasnain Kazim Zweifel, dass das Massaker von Sri Lanka von Islamisten angerichtet worden sei: "Geht man nach dem alten Grundsatz '?' und fragt sich, wer der Nutznießer einer solchen Anschlagserie ist, würde ich sagen, dass es das Dümmste war, das eine islamistische Gruppe hätte tun können. Von der jetzigen Situation profitieren dieund der frühere Präsident Mahinda Rajapaksa, der politisch wieder in den Startlöchern steht, und nicht in irgendeiner Weise die muslimische Gemeinschaft." Ausschließen will Tschacher einen islamistischen Hintergrund aber auch nicht.Sven Hansen meint dagegen in der: "sind eher unwahrscheinlich, denn das Anheizen des Konfliktes zwischen muslimischer und christlicher Minderheit in Sri Lanka hat wenig Sinn. Aber es entspräche der Agenda des."Wer für die Attentate in Sri Lanka verantwortlich ist, wissen wir noch nicht genau. Wer die Opfer sind, ist aber klar:. Und Christen gehören heute zu derweltweit, erklärt - mit Verweis auf den Pew Report - der Priesterim: "Im Laufe des letzten Jahrhunderts wurde das Christentum fast gänzlich aus dem, seinem Geburtsort, vertrieben. Letztes Jahr um diese Zeit war ich in Damaskus und besuchte dort die christliche Gemeinschaft. Auf der Vorderseite der Kirche, die ich am Sonntagmorgen besuchte, befand sich ein riesiges Wandbild, das die Schrecken desdarstellt. Diese Christen waren ursprünglich Flüchtlinge aus der Türkei und waren dort vor der nachhaltigsten und schrecklichsten Verfolgung angekommen. Wie viel von dieser Geschichte wissen wir? Diese Woche werden die israelischen Historiker Benny Morris und Dror Ze'evi einen mit Spannung erwarteten Bericht über diese Zeit veröffentlichen. 'Der dreißigjährige Völkermord: Die Zerstörung ihrer christlichen Minderheiten durch die Türkei' argumentiert, dass die türkischen Behörden von 1894 bis 1924 rundsystematisch ermordet haben. Zu Beginn dieser Zeit, in Orten wie Anatolien, machten die Christen 20 Prozent der Bevölkerung aus. Am Ende waren nur noch 2 Prozent übrig. Im Laufe des 20. Jahrhunderts und bis ins 21. Jahrhundert wurden die Christenaus dem Nahen Osten vertrieben, und zwar mitdes Protestes aus dem weltlichen Westen."