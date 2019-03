Die Gründung der ""-Bewegung durcherzeugte vor ein einem halben Jahr eine gewisse Nervosität im politischen Berlin. Aber die Raktete zündete nicht so recht. Nun ist Wagenknecht erst vom Vorsitz von "Aufstehen" und ein ein bisschen später - noch überraschender - vomder Linkspartei im Bundestag zurückgetreten. Sie macht dafür auch gesundheitliche Gründe geltend. Aber es müsste bei "Aufstehen" auchgehen, meint Anna Lehmann in der: "Eigentlich spielt der Vorstand kaum eine Rolle, die Macht konzentriert sich beimvon Aufstehen. Der Verein, in dem lange vor allem Linken-Politikerinnen wie Sevim Dagdelen und ihr Mann Martin Hantke das Sagen hatten, hat nicht nur die Rechte an der Marke, sondern auch Zugriff auf die 170.000 E-Mail-Adressen der UnterstützerInnen und Administratoren-Rechte über den Facebook-Account und den Mailverteiler. Ohne Zustimmung des Trägervereins kann keine Aufruf und keine E-Mail verschickt werden."hat vor ein paar Tagen einen Brief an die europäischen Bürger mit ein paar konkreten Vorschlägen zu engerer Zusammenarbeit veröffentlicht (unser Resümee ). Darauf hat nicht Angela Merkel, sondernin der geantwortet . Diese Antwort ist eher enttäuschend und deutet einen Rückfall in alte Positionen an, findet -Kolumnist Stefan Kuzmany: "Der Franzose will mehr Gemeinsamkeiten, die Deutsche kann kaum 'Europa' schreiben, ohne sogleich hinterherzuschieben, dass '' nichts geht. Macron arbeitet auf eine tatsächliche europäische Integration hin. Kramp-Karrenbauer scheintanzustreben: Hin zu einer vor allem wirtschaftlich ausgerichteten Zusammenarbeit mit gemeinsamer, strikter Grenzsicherung." In der berichtet Eric Bonse über eherin Brüssel und Paris.Luc de Barochez liest AKKs Antwort auf Macron in, unter anderem weil sie die Streichung desfordert, während sie einen gemeinsamen europäischen Platz im UN-Sicherheitsrat vorschlägt. Auch Macrons Positionierung gegen diewolle sie nicht mitmachen: "AKK will das christdemokratische Lager verkörpern und weigert sich, sich in einen Wahlkampf einspannen lassen, in dem sich Progressive gegen Populisten stellten. In dieser Optik ist Emmanuel Macronals ein Partner."Heute ist nochmal eine dieser pittoresken Parlamentssitzungen in London.hat von der EU ein Paar Zusatzerklärungen für ihren Deal bekommen. Aber um zu wissen, wie die Stimmung in London ist, muss man nur die Überschrift von Polly Toynbees Kommentar lesen: "Selbst wenn Theresa Mays vermurkster Deal sich durchquälen sollte: derwird eine Generation lang wie eine Wunde schwären."