Der Warschauer Bürgermeistermöchte eine 12-Punkte-Erklärung für diedurchsetzen und stößt damit selbstredend auf den Widerstand der regierenden Populisten von der PiS-Partei. Jan Cienski vermutet in, dass die PiS-Partei das Thema nutzen könnte wie im Jahr 2015 das Thema Migration, auch um die Opposition, die sich unter dem Label "" für die Europawahl zusammengeschlossen hat, zu spalten. Zwar ist auch Donald Tusks Bürgerplattform in diesen Fragen liberaler geworden. Und "dies funktioniert sehr gut in den großen liberalen Städten, die den Kern ihrer Wählerplattform bildet, inklusive Warschau wo Trzaskowski seinen PiS-Rivalen im letzten Jahr bei einer Wahl überflügelte. Die Partei ist zugleich von links bedroht von der Frühlingspartei des offen schwulen, aber sowohl in der Bürgerplattform als auch in der Europäischen Koalition insgesamt verbleiben doch traditionelle Konservative."Das-Referendum "war eine so perfekte, dass es fast künstlerisch anmutet", meint aufder britische Schriftsteller und Musiker. "Einige Bürgerinnen und Bürger wollten das Land schon immer auf eine Armlänge Abstand zum Kontinent haben. Es ist ein merkwürdiger und einzigartiger Widerspruch: eine stolze globale Macht und eine vorsichtige kleine Insel; eine Gesellschaft, dieerscheint, im Grunde aber Angst hat, von außen überrannt zu werden. Das hat Tradition: Der Journalist Ian Cobain stellte in seinem Buch The History Thieves fest, dass allein im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts in Großbritannien etwaveröffentlicht wurden."Viel spricht dafür, dassin die Konten großer Spender für den Brexit wie etwa den Millionär Arron Banks gelaufen ist, schreibt . Britannien wäre dann auch Opfer seinesgeworden: "Die Wahrheit ist, dass Großbritannien zu einem Ort geworden ist, an dem undurchsichtiges Geld aus unbekannten Quellen mit einem selbstgefälligen Achselzucken akzeptiert wird. London ist die, Heimat der anspruchsvollsten Buchhalter und Anwälte; ein Drittel der britischen Milliardäre hat diese Dienstleistungen in Anspruch genommen und Geld außerhalb der Reichweite des Staates bewegt, so ein Bericht vom Donnerstag in der."Recht bizarr lesen sich die Ausführungen des Historikers , der am Freitag eine "Denk ich an Deutschland"-Konferenz derund der Alfred-Herrhausen-Gesellschaft eröffnen wird. Seine Eröffnungsrede ist in dervorabgedruckt. Er findet ausgerechnet jetzt, dass sich die EU ein Vorbild amnehmen soll, in das sich jaeingereiht hätten. Stattdessen werfe Deutschland Britannien "Rosinenpicken" beim Brexit vor: "Aber die Bundesrepublik möchte imRosinen picken, indem sie alle Vorteile der kollektiven Verteidigung genießt und sich weigert, ihre Pflichten gegenüber der Nato zu erfüllen. Deutschland wirft Großbritannien Nationalismus vor und unterstützt dennoch in Nordirland (über den 'Backstop' im Austrittsvertrag) dengegen den britischen und auf der Iberischen Halbinsel den spanischen Nationalismus gegen den katalanischen."