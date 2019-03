Kirill Serebrennikows "Nabucco" an der Hamburgischen Staatsoper. Foto: Brinkhoff/Mögenburg

Ungeheuer lebendig und bewegend findet -Kritikerin Julia SpinolaInszenierung vonFreiheitsoper "Nabucco", die der noch immer unter Hausarrest stehenden russische Regisseur ins Heute des UN-Sicherheitsrats verlegt hat. Zum Missfallen einiger Hamburger: "'Aufhören' donnert es in die zart gezupften Klänge der. Eine Saaltür wird zugeknallt. Und noch Minuten später dringen verunsichernde Wutgeräusche aus dem Foyer in den leisen, melancholischen Ziergesang von. Auf einer Leinwand sieht man Fotografien des russischen Journalistenaus den Kriegsgebieten. Angstgeweitete Kinderaugen, die aus einer Aludecke herausblicken,, die auf blutbeschmierten Pritschen notdürftig versorgt werden,und ringsherum nichts als Trümmer. 'Das sehen wir doch schon in der Tagesschau', beschwert sich ein Zuschauer." In der NZZ ist Marco Frei von Serebrennikows Regie überzeugt, nicht aber unbedingt von den eistungen der Solisten und des Philharmonischen Staatsorchesters Hamburg: "Unter der allzu handfest-direkten Leitung von Paolo Carignani wurde so manches Verdi-Klischee bedient, überbreit und mit reichlich 'Um-ta-ta'. Das blieb stilistisch und künstlerisch weit zurück hinter dem Anspruch von Serebrennikows mutiger und profilierter Regie.""Willkommen im!", mosert dagegen in derManuel Brug, der "Witz, Delikatesse und Klangkultur" vermisste und die Misere der Welt in geradezuverhandelt sah: "In Hamburg mussten Publikum wie Verdi neuerlich das ganze Flüchtlingselend der Weltplus Trump-Bashing über sich ergehen lassen... Und das Publikum wird in Sippenhaft genommen, denn wie soll man authentische Flüchtlinge und einen Regisseur im womöglich unrechtem Arrest ausbuhen?" Ähnlich sieht das Jürgen Kesting in der, formuliert es aber vorsichtiger.Weiteres: Im fragt Christopher Erben entsetzt, ob bei der Renovierung dergepfuscht wurde, wie es ihm eine Kunsthistorikerin erklärt habe: "Im Vestibül seien bis zumit einer '', branchenintern als Vergolderwachs bezeichnet, überschmiert." Ebenfalls im spricht die Schauspielerinüber Differenzen mit Burgtheater-Direktor Martin Kušej.Besprochen werden das Stück "Früher war alles" am Dresdner Schauspiel, das die ausländerfeindlichen Proteste und Anschläge in Freital, aber auch die Gegenwehr rekonstruiert ( SZ ),Neuauflage ihrer "Third Generation" am Maxim-Gorki-Theater ( SZ Tsp ),' neues in der Berliner Volksbühne aufgebführtes Stück "Rauschen" (), Georges Aperghis' Stück "Avis de Tempête" am Staatstheater Mainz ( FR ) und Amsgar Haags Inszenierung vonAnti-Revolutionsoper "Das Schloss Dürande" am Staatstheater Meiningen ( NMZ ).