(Via)., das bisher nur in Amerika und einigen anderen Ländern existiert, hat sich für die Medien alserwiesen, berichtet Max Willens in. Die Einnahmen seien minimal. Grund dafür ist, dass die Medien in der geschlossenen Apple-Umgebung keine direktplatzieren können: "Den Publishern gelingt es immer noch nicht, ihre Anzeigeplätze direkt zu verkaufen, sagen Quellen. Drei Medien zitieren das, das es nicht erlaubt, Daten oder IP-Adressen von Dritten zu nutzen, um so ausreichend Werbung auf Apple News zu verkaufen. Ein viertes Medium führt als Grund für die geringen Einnahmen die Inkompatibilität von Apple News mit den aktuellen Verkaufsstrategien der Medien an, die stark auf dem bei Apple verbotenen '' beruhen." Mit anderen Worten: Es sind die Medien, die auf dem im Netz von Facebook, Google und anderen betriebenen "Überwachungskapitalismus" beharren.Die Art der Werbung, der sich Apple News verweigert, betreibtbesonders aggressiv. Hier liefert Ingo Dachwitz beisehr nützliche Informationen: "Hast du dich schon mal gefragt, warum dir Facebook so viel Werbung für Dinge zeigt, mit denen du dich in letzter Zeit beschäftigt hast? Ein Erkältungsmittel zur Schnupfenzeit, Outdoor-Kleidung vor dem Wander-Urlaub. Ein Grund für diese Zielgenauigkeit der Werbung ist die so genannte ''-Funktion des Datenkonzerns. Firmen können mit diesem Werkzeug gezielt jene Personen mit Werbung ansprechen, die kürzlichwaren, ihre App benutzt oder ihren Newsletter abonniert haben." In Bayern wird diese Praxis bereits stark eingeschränkt. Auch auf europäischer Ebene gibt es Bestrebungen gegen diese Art, mit Konsumenten zu verfahren.