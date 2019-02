Derwill angeblich seine Zeitungen verkaufen (unser Resümee ). Und würde damit Medien abwickeln, die sichentwickelt haben als der Durchschnitt der Branche. Die Auflagen seiner Zeitungen sind im Schnitt seit zehn Jahren umgesunken, schreibt Jens Schröder bei. In zitiert Marvin Schade auch ein Schreiben des Managements an seine Mitarbeiter, das auf die Gerüchte reagiert und, so Schade, "weder bestätigt noch dementiert".Es wäre zu einfach, den Ausverkauf bei DuMont dem jetzigen Manageranzulasten, auch wenn er als wenig medienaffin gilt, meint Georg Altrogge, ebenfalls bei. Die Hauptschuld trägt für ihn der vor ein paar Jahren verstorbene Patriarchselbst: "Da waren verlegerisch ambitionierte, aber gleichwohl als gigantische Fehlinvestments geltende Zukäufe (unter anderem in die längst abgewickelte). Geld, das bei damalsspäter für Zukunftsinvestitionen fehlte. Oder auch das wenig glückliche Händchen des Verlegers bei der. Der Streit mit seinem Sohn Konstantin Neven DuMont und dessen Rauswurf markiert ein unrühmliches Kapitelin seiner überlangen Regentschaft.""Sich vorzustellen, wer das Zeitungskonstrukt von DuMontsoll, fällt schwer", kommentiert Jürn Kruse in der, denn diehat gerade noch ein paar ehemalige Springer-Zeitungen zu verdauen,hat investiert, undhat dieübernommen. In einem ausnahmsweise online stehenden Artikel fragt auch das, wie realistisch die Zerschlagung der DuMont-Gruppe ist.Markus Brauck malt sich beieineaus: "Es wird Räume geben ohne Öffentlichkeit. Räume, die sich der Kontrolle entziehen, die Öffentlichkeit bedeutet. Räume, ohne öffentliche Politik. Eine WhatsApp-Gruppe macht noch keinen Journalismus."Erstaunlich vage äußert sich die Linguistinim Interview mit-Redakteur Detlef Esslinger über das ", das so viel Aufsehen erregte: "Wenn man den Kontext nicht kennt, in dem damals in den Workshops mit Verantwortlichen derdiskutiert wurde, kann man auch einzelne Schlagwörter nicht einordnen. Zugleich kann ich jedoch nicht hier in der Öffentlichkeit interne Debatten mit Kunden wiedergeben."