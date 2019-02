Inprotestiert die Bevölkerung gegen eine fünfte Amtszeit des greisen und kranken. Nichts fürchtet Emmanuel Macron mehr als Unruhen in diesem Land, schreibt Vincent Jauvert im: "Im Fall einer tiefen Destabilisierung könnten Hunderttausende von Jugendlichen (die unter Zwanzigjährigen machenaus) versuchen, Frankreich mit allen Mitteln, und sei es auf behelfsmäßigen Jollen, zu erreichen, was die Regierung natürlich vor erhebliche Probleme stellen würde."Auch in denkommt es zu Verwerfungen, schreibt Lyas Hallas in. Nach den Demonstrationen am Freitag, berichtetenmit keinem Wort: "Nur die Online-Presse und Zeitungen haben die Bewegung widergespiegelt. Trotzdem haben diese Ausfälle und die starke Mobilisierung das politische und Medienräderwerk in Algerien erschüttert. Der Blackout veranlasste die Chefredakteurin des staatlichen Rundfunks, zurückzutreten, da sienicht länger unterstützen will. Journalisten des Senders haben an ihren Chef geschrieben, um sich über diese 'Sonderbehandlung' des Bouteflika-Lagers zu beschweren."Es ist nicht die Regierungspartei FLN, die entscheidet, den bettlägerigen Präsidenten, der nach einem Schlaganfallkann, im Amt zu halten, sondern sein erläutert der Politologeim Gespräch mit François-Xavier Gomez von. Die FLN spiele hier nur mehr eine untergeordnete Rolle. Entscheidend sei der 61-jährige Bruder des Präsidenten,. "Dieser Clan will das Porträt des Präsidenten weiter an der Wand hängen sehen, um in seinem Namen das Land, die Wirtschaft undzu verwalten. Der Status quo nützt ihnen und erlaubt ihnen, die Hand auf der Wirtschaft und Geld zu halten. Aus Bequemlichkeit präsentieren sie keinen anderen Kandidaten."Die gesamte Führungsspitze vonmit Ausnahme des 2018 neu bestellten Generalsekretärsbietet ihren Rücktritt an, berichtet Caroline Fetscher im. Anlass ist der von der Organisation selbst in Auftrag gegebene Bericht einer Beratungsgesellschaft, der die grauenhaften Arbeitsbedingungen in der Organisation untersucht. Es sei wegenzu Suiziden von Mitarbeitern gekommen. "Ausschlaggebend für die aktuellen Zustände sei .., so der Bericht, vor allem die. Hunderte der Leute im Londoner Hauptbüro sollten ihre Arbeitsplätze an die Orte der Recherche selber verlegen, nach Asien, Afrika oder Lateinamerika. Dabei entstand offenbar ein dauernder Ausnahmezustand aus Überlastung, Postengeschacher, Begünstigungen, Benachteiligungen, mangelnder interner Kommunikation und fehlender Supervision, eine ''." Der Bericht der Kon Terra Group ist hier als pdf-Dpkument nachzulesen