Amrita Sher-Gil, Selbstporträt als Tahitianerin (1934). Sammlung von Navina und Vivan Sundaram.

Nach den großen Ausstellungen "Hello World" in Berlin und "A Tale of Two Worlds" in Frankfurt stellt jetzt auch das Düsseldorfer K20 in seinem "Museum Global" die europäische Moderne Kunst aus Afrika, Asien und Südamerika zur Seite. In der macht sich bei Hans-Joachim Müller Unbehagen breit. Denn der große Schock der Moderne in Europa sei der Bruch mit der mimetischen Tradition gewesen: "Deraber ist eine. Die afrikanische Moderne zum Beispiel gründet auf Bildkulturen, die ihre idolhaften Menschenbilder in ungemeiner Konsistenz überliefert haben. Weshalb diese afrikanische Moderne, wo sie sich nicht einfach aus dem westlichen Reservoir bedient, wie Fortsetzung der eigenen Geschichte mit anderen Mitteln erscheint. Wennkubistische 'Demoiselles d'Avignon' 1907 in der französischen Kolonie 'Äquatorialafrika' gezeigt worden wären, hätten sie, wie eine europäische Anleihe bei der eigene Bildvergangenheit wirken müssen. Faszination und Erstarren vor dem Bild fanden in Paris statt, wo sie etwas voraussetzungslos Neues waren."Ein bisschen riskant, aber begrüßenswert erscheint Christian Saehrendt in der, dass die Documenta 15 vom indonesischen Künstlerkollektivausgerichtet werden soll: "Offensichtlich ist die Wahl eines Kollektivs als Reaktion zu verstehen auf dieund autoritäre Unnahbarkeit von Starkuratoren wie. Ade Darmawans fröhliches Statement '. Wir gehen gerne auf Leute zu' wäre dem Leiter der Documenta 14 wohl kaum über die Lippen gekommen."Weiteres: Toll, dass das Sprengel-Museum in Hannover den Fotografenzeigt, freut sich Till Briegleb in der, aber einen Reim kann er sich trotzdem nicht machen auf diesen Otto Maximilian Umbehr, der BDM-Mädchen ebenso verherrlichte wie er nach dem Krieg sensibelbeobachtete. In der stellt Dominikus Müller die Arbeiten der Berliner Künstlerin vor, die für ihre Serie "Atelier + Labor" meist menschenleere Arbeitsräume nebeneinander stellt, in denen Erkenntnis produziert wird. Zu sehen sind ihre Werkstätten des Wissens im Museum für Fotografie im Berlin. Als einfach großartige Schau feiert Stefan Trinks in derdie Schau "Alle Rembrandts", mit der das Amsterdamer Rijksmuseum zum 350. Todestag des Malers zeigt, was es hat.