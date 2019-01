Heute abend stimmt das britische Unterhaus über denmit der EU ab. Theresa May wird diese Abstimmung wohl verlieren, fürchten die meisten Kommentatoren. Und was dann? Ein Brexit ohne Deal? Eine Verlängerung der Austrittszeit nach Artikel 50? Ein neues Referendum? Nichts davon erfüllt den Historikerim Interview mit derwirklich mit Optimismus. Auch kein: "Laut Umfragen ginge es genau anders herum aus, also 52:48 für einen Verbleib. Die Spaltung dieses armen Landes würde das nicht beseitigen. Die Stimmung wird immer gereizter. Die Abgeordnete Jo Cox starb 2016 nach einem Attentat. Die Brexit-Gegnerin Anna Soubry wurde kürzlich vor dem Parlament als Nazi beschimpft, von angeblichen 'Gelbwesten', die eigentlich Ukip-Aktivisten sind. Niemand griff ein. Das ist auch ein Zeichen einer: Die Polizei weiß nicht mehr, wie sie gewählte Vertreter des Volks beschützen soll."liest sich Polly Toynbees Kommentar am Tag der Abstimmung über Theresa Mays Brexit-Deal: "Niemand sollte denken, dass esist. Dies ist nur dasin einem Brexit-Bürgerkrieg, der eine Generation lang anhalten wird. Es ist kein Ende in Sicht, keine Heilung, keine Lösung, egal, wie all die Abstimmungen ausgehen."Der Danziger Bürgermeister, der von einem Kriminellen mit einem Messer angegriffen wurde, ist seinen Verletzungen erlegen. Auch wenn der Mörder offenbar geistig gestört war, zeigen die Reaktionen auf den Mord doch,politisch ist, schreibt Jan Cienski bei: Adamowicz war ein Liberaler, der unter anderem für die Rechte Homosexueller eintrat. Die Spendenaktion, bei der er ermordet wurde, war bei der Katholische Kirche verhasst. Und nach dem Mord findet das zerstrittene Polen keine gemeinsame Form des Gedenkens: "Die polnische Bevölkerung hat sich zunehmend. Urbane Liberale und rechtsextreme Regierungsmitglieder beziehen ihre Nachrichten aus unterschiedlichen Quellen, haben immer weniger miteinander zu tun und vertreten tief divergierende Ansichten über den Ort ihres Landes in Europa und der Welt. Die sozialen Medien sind zu einem Kriegsgebiet geworden - jeder, derabweicht, wird angegriffen."Dasseine Rolle gespielt hat bei der Ermordung Adamowiczs, davon ist nicht nur-Korrespondent Florian Hassel überzeugt : "Der Chefredakteur der regierungsnahen Zeitungfühlte sich trotz der möglichen Erkrankung des mutmaßlichen Mörders Stefan W. an dunkle Zeiten erinnert. Auch die Tat von, der 1922 nach einer Hetzkampagne durch die Rechte den liberal-gemäßigten, habe einen psychopathischen Hintergrund gehabt, doch sei dies gleichwohl Teil der damaligen polnischen Politik gewesen. Der Messerstecher von Danzig sei dessen 'albtraumhafter Erbe'."Wie rechte Hetze funktioniert, liest Götz Aly () in einem 2018 erschienenen Gesprächsbuch mit dem Vorsitzenden der Thüringer AfD,, der dort seine ", wie sie im geistigen Schoß der AfD ausgebrütet werden", deutlich macht: "Es handelt sich um einen nur leicht verschlüsselten, meines Erachtens eindeutig verfassungsfeindlichen Aufruf, Waffen zu vergraben und Nächte der langen Messer vorzubereiten", so Aly mit ermunterndem Blick zur Staatsanwaltschaft.Der ehemalige italienische Terrorist und spätere Krimiautorist nach jahrzehntelanger Flucht von Bolivien an Italien ausgeliefert worden.Frankreich-Korrespondentin Michaela Wiegel und Rom-Korrespondent Matthias Rüb erzählen nochmal die Geschichte Battistis und sprechen auch die jahrelange Duldung ehemaliger italienischer Terroristen durch diean: "Mitterrands Justizminister Robert Badinter hat für das Buch 'Die bleiernen Jahre' (Les années de plomb) das Original der Aktennotiz zur Verfügung gestellt, mit der das Justizministerium schon 1983 Cesare Battisti ausdrücklich von einem möglichen politischen Asylanspruch ausschloss. Doch Mitterrand setzte sich darüber hinweg. Erst 2003 brach der damalige Innenminister Nicolas Sarkozy mit der Politik Mitterrands."