Herausgeber Jürgen Kaube hat neulich einen sehr langen Artikel über den Religionsunterricht an den Schulen vorgelegt (unser Resümee ). Der Soziologe Wolfgang Sander hat daraus herausgelesen, dass Kaube die "Aufhebung der Bindung des Fachesdurch einen eher religionskundlich ausgerichteten Religionsunterricht" befürworte. Sander fürchtet in einer Replik in der, dass so derdie Oberhand gewinnen könnte, und derals Ersatz gefällt ihm auch nicht: "Das Fach 'Ethik' wurde in den siebziger Jahren als Ersatzfach für Schüler eingerichtet, die aus dem Religionsunterricht austreten, nicht zuletzt, um dem Austritt den Anreizzu nehmen. Den Charakter dieser Ersatz- und Verlegenheitslösung ist es nie losgeworden, auch da nicht, wo es - wie in Ostdeutschland - von der Ausnahme zum Regelfall geworden ist."In der Türkei darf diegebaut werden, meldet Frank Nordhausen in der. Zwar gibt es in der Türkei Religionsfreiheit, doch wurde sie für nicht-muslimische Glaubensbekenntnisse immer wieder unterlaufen. "Die türkische Regierung greift regelmäßig in dieein und erwartet." Was die neue Kirche angeht, dankte der assyrische Metropolit Yusuf Cetin "ausdrücklich Präsident Recep Tayyip Erdogan und anderen hochrangigen Beamten für ihre Unterstützung, und er beteuerte pflichtgemäß die historisch oft bezweifelte Loyalität der christlichen Gemeinschaften zum Staat. 'Trotz der Herkunft aus verschiedenen Religionen und ethnischen Wurzeln schlagen', sagte er der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu. 'Wir sind stolz darauf, in diesem Land unter türkischer Flagge zu leben.'"In Deutschland sieht das ganz anders aus, erfahren wir von Alexander Fröhlich und Susanne Vieth-Entus imam Beispiel der mit Hilfe saudischer Gelder gegründeten Berliner, die als Salafistentreff eingestuft ist.ist hier kein Thema. Kinder und Jugendliche werden hier "ungestört von den Behörden unterrichtet": "'Die betreffenden Angebote sind dem Senat insbesondere weder durch eine Erlaubnispflicht noch im Zuge einer Förderung bekannt geworden', heißt es in einer Antwort der Innenverwaltung auf eine parlamentarische Anfrage des SPD-Politikers Tom Schreiber. Daher lägen dem Senat auch 'keine Erkenntnisse' über Auswirkungen und Verdachtsfälle vor, ob Kinder und Jugendlichewürden, heißt es in der Antwort. ... Die Leiterin der benachbarten Neuköllner Grundschule, Astrid-Sabine Busse, schätzt, dass etwa ein Drittel ihrer 650 Schüler am Wochenende zum Unterricht in das Jugend- und Familienzentrum der Moschee gehen. Sie berichtet, dass die Schülerinnen, die mit schwarzem Kopftuch zur Schule kämen,seien. Im Unterricht mit ihnen über ihren Körper zu sprechen, werde immer schwieriger. Busse kritisiert zudem, dass der Unterricht der Moscheesei."