Der Fall zeigte, dassundsehr wohl auch in traditionellen Medien möglich sind. Jahrelang diffamiertenund Weggenossen die Soziologinmit einem falschen Zitat. Jörg Metes hatte diese fortwährende Verfälschung des Zitats bei den nachgewiesen , parallel hat derdiesen von Kaddor und vielen verbündeten Autoren und Autorinnen geführten ehrverletzenden Angriff auf die Diskurskonkurrentin angeprangert . Bisund gestern vor der Pressekammer des Berliner Landgerichts Recht bekam: "Lamya Kaddor ist es von nun an untersagt, Behauptungen wie etwa die, dass Necla Kelek 'gerne mal im Interview mit demallen muslimischen Männern pauschal eine Neigung zur Sodomie unterstellt' (Kaddor 2015), weiter zu verbreiten", schreibt Jörg Metes bei den. Derberichtet hier Derwird nicht gestrichen, SPD und CDU haben sich im Wesentlichen nur darauf geeinigt, dass Ärzte und Kliniken über die Tatsache informieren dürfen, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen - für weitere Informationen müssen sie dann allerdings auf staatliche Stellen verweisen. (Unsere Resümees ) Für fassen Katharina Schuler und Lisa Caspari die wichtigsten Fakten zum Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche zusammen. Derist "in Wahrheit ein Sieg der Abtreibungsgegner", meint Frida Thurm ebenfalls auf: "Solange der Gesetzgeber sie nicht ausdrücklich in Schutz nimmt und sie vom Stigma und der Angst befreit, sich mit jedem Satz zu viel auf ihrer Webseite ins Illegale zu bewegen, werdenbereit sein, Abbrüche durchzuführen. Wenn diejenigen, die es heute noch tun, in Pension gehen, wird das für die betroffenen Frauen zu einem echten Problem.""Das Urteil ist eine "", schreibt auchauf: "In quasi allen westlichen europäischen Nachbarländern ist das Recht von Frauen, eine nicht gewollte Schwangerschaft in den ersten drei Monaten abzubrechen, seit Jahrzehnten selbstverständlich. Auch in einem katholischen Land wie Italien. Sogar das ultrakatholische Irland führte jüngst die Fristenlösung ein. Nur in Deutschland scheint dieund seiner AnhängerInnen schwerer zu wiegen als die der Bürgerinnen." Auch die betroffenen Ärztinnen kritisieren den Kompromiss als "Nullnummer", berichtet Dinah Riese in der. Ebenfalls in der ergänzt Patricia Hecht zum Kompromiss der SPD, der so gut wie nichts verändert: "Die Verantwortung, über Schwangerschaftsabbrüche zu informieren, soll auch künftigliegen. Das ist schon jetzt so - mit dem Problem, dass staatliche Stellen ihrer Aufklärungspflicht nurnachkommen."Die Ärztinärgert sich im Gespräch mit Danijel Majic: "In diesem Entwurf kommen Vorstellungen der sogenannten Lebensschützer vor. Etwa unter Punkt 5, wo eine wissenschaftliche Studie zu seelischen Folgen von Schwangerschaftsabbrüchen gefordert wird. Das ist das sogenannte Post-Abortion-Syndrom. Dazu gibt es übrigens seriöse Studien. Deren Ergebnis: So ein Syndrom gibt es nicht. Von Seiten der SPD ist das keine Absichts-, sondern eine Abschiedserklärung. Sollte es in der SPD noch Sozialdemokraten geben, können die doch nicht akzeptieren, dass da ein Kompromiss geschlossen wird, der nur dendient und nicht den Frauen."