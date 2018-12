Die "" sind mit ihrer Gruppenstruktur, ihren Wutvideos und ihren teils widersprüchlichen linken und rechten Filterblasen ein schreibt Sascha Lobo in seiner-Kolumne: "Gelbe Westen sind die neuen Guy-Fawkes-Masken. Das beweist, dass in den letzten zehn Jahren die Organisationsformen und Instrumente der Netz-Avantgarde in die Bevölkerung gesickert sind. Das gilt auch für die ungünstigen Seiten: Wenn eine gelbe Weste und die Gründung einer Facebook-Gruppe reichen, um als Teil der Bewegung wahrgenommen zu werden und klassische Medien auchbereit sind, an einzelnen Gruppen die gesamte Bewegung zu messen - dann entsteht."Oder liegt es an? Tania Martini schreibt in einem kleinen-Essay zu den Gilets jaunes: "In Paris muss man nur einmal von Saint-Germain-des-Prés nach Montmartre und dann über die Porte de la Chapelle raus nach Saint-Denis fahren, um zu verstehen: Diese französische Gesellschaft. Und diese Route ist bei Weitem nicht die einzige, die vor Augen führt, wie in dieser Stadt, in diesem Land, Lebensrealitätennebeneinander existieren."Nach wie vor ist inder altegegenwärtig - in gegenseitigem Einvernehmen zwischen Paris und den Provinzen, schreibt Thomas Schmid in derund in seinem Blog: "Indem sich der Provinzler nicht in die großen Dinge, die in Paris verhandelt werden, einmischt, gibt er den dort konzentriertenund lässt sie machen. Und indem die politischen Eliten in Paris und die ihr faktisch vorgesetzte Verwaltung der Provinz ihren Lebensrhythmus lassen, bestärken sie den Konservatismus der französischen Lebensart. Die Provinz bleibt friedlich, solange sie ihren Lebenstakt nicht gefährdet sieht, solange sie nicht in die ungemütliche Moderne gezwungen oder komplimentiert werden soll. Sie widersetzt sich nicht, solange die Zentrale dafür einsteht, dass die traditionelle Lebensweise auch dann noch gesichert bleibt, wenn sie wirtschaftlich und haushälterisch eigentlich nicht mehr tragbar ist. Steht der Staat - zurzeit in Gestalt von Macron - nicht mehr rundum dafür ein, dann kann es - wie jetzt geschehen - schnell zurkommen."Sonya Faure interviewt fürden Wirtschaftswissenschaftlerund die Juristin, die vor kurzem mit einer Petition ein neues europäisches Parlament forderten, das vor allem aus Abgeordneten der europäischen Länder bestehen und neue Steuern beschließen soll (unser Resümee ): So sollen die ersehnte soziale Gerechtigkeit erreicht, Migration reguliert und der Klimawandel bekämpft werden, sagt Piketty: "Ziel ist es, einer Mehrheit der Bevölkerung zu ermöglichen,durchzusetzen, das heißt Steuern, an denenmehr beteiligt sind als kleine und mittlere Unternehmen, Haushalte mitund hohem Vermögen mehr als kleine und mittlere Kategorien. Und vor allem diejenigen, die jedes WochenendeKohlenstoff emittieren mehr als diejenigen, die keine andere Wahl haben, als jeden Morgen ihr Auto zu nehmen!"Jürg Altwegg hat für diemit dem Schriftstellerüber den jüngsten Terroranschlag gesprochen - der immer noch gesuchte Chérif Chekatt hat mit Schüssen in der Nähe desdrei Menschen getötet. Khadra zeichnet ein Profil de Dschihadismus: "Der Dschihadist kann nicht mehr selbständig denken. Er ist, der in einem mörderischen Wahn lebt. Er ist von sich selbst angeekelt, denn er will ja sterben. Seine Träume sind tot. Jetzt will erauslöschen und ihr Fest stören."Von 1930 bis heute ist die afrikanische Bevölkerung von 150 Millionen aufangewachsen, von denen 42 Prozent jünger als 15 Jahre alt sind, sagt im-Interview der ehemalige, der eineprognostiziert. (Unser Resümee ) Ihm schweben "Formen von ''" vor, "die einem vereinbarten Kontingent von Afrikanern erlauben, mehrere Jahre in Europa legal zu leben und zu lernen, bevor sie in ihr Land zurückgehen, um Mitbürgern die ebenfalls zeitlich begrenzte Ausreise zu ermöglichen, öffnen Europa und unterstellen seine Grenzsicherung gemeinsamer Verantwortung. Genauso wie neue Formen von 'Patenschaften', bei denen Europäer Mitverantwortung für eingewanderte Afrikaner übernehmen, wertvolle Erfahrungs- und Lernprozesse auf der anderen Seite ermöglichen. Migration ist nicht nur ökonomischer Zwang, sondern auch eine Freiheit, die sich Afrikaner nehmen, um 'dabei' zu sein."Vor knapp zwei Wochen habenundim amerikanischen Vermont die "Progressive Internationale", eine linke Sammelbewegung für globale Gerechtigkeit und gegen autoritären Nationalismus ausgerufen - und kaum jemand hat es bemerkt, schreibt Max Tholl im: "Das Radikale und Subversive kommt nicht aus den Parteizentralen, sondern aus der Mitte der Gesellschaft. Egal ob links oder rechts, Bewegungen wie die Gelbwesten, Pegida oder auch #MeToo kennen ihre Macht, wissen sie richtig einzusetzen. Sie schaffen, woran die meisten Parteien scheitern: eine konkrete und authentische Interessenvertretung - auch wenn sie damit polarisieren. Wer in ihrem Namen sprechen will, darf keine Angst vor Radikalität undhaben. Das haben die Rechten den Linken voraus. Sie wandeln die Wut auf den Straßen in eine Politik der Angst um, scheuen keine Konflikte, respektieren keine Tabus oder Strukturen. Es ist eine trügerische Praxis, aber sie geht auf, denn sie simuliert dem Einzelnen wieder Relevanz. Das hat linke Politik verlernt."