Auf den ersten Blick haben das gender-dekonstruierende Elektro-Projekt(siehe Video oben) und der alte Soul-Crooner(siehe Video unten) wenig miteinander gemein. Doch beide experimentieren auf ihren neuen Alben exzessiv und auf äußerst interessante Weise mit schreibt Klaus Walter in der: Bei Planningtorock verschiebt sich die Stimme dergestalt in einen diffusen Raum zwischen den eindeutig codierten Geschlechtern, Swamp Dogg hingegen camoufliert auf dem Album "Love, Loss, and Auto-Tune" seine Trauer um seine verstorbene Ex-Frau hinter einer digitalen Maske und beklagt die eigene schwindende Männlichkeit. "Selten war die Rede von der Dekonstruktion so angebracht wie bei 'Love, Loss, and Auto-Tune'. Selten war Musik gleichzeitig derart. So kommt es, dass zwei der tollsten Alben des Jahres mit digitalen Pop-Technologien das ernste Spiel mit Identitäten treiben, mit den. Und das von zwei Figuren, die unterschiedlicher kaum sein könnten."Das neue Wunderland der klassischen Musik ist keineswegs mehr China, sondern erklärt Corina Kolbe in der. Nicht nur Kinder und Jugendliche aus besser gestellten Familien werden dort mit einigem Drill in den Musikunterricht geschickt. Dort geht es noch immer vor allem um "die. Selten wird dabei die Autorität der Lehrer infrage gestellt, und Nachwuchsmusiker üben in erster Linie dafür, sich in prestigeträchtigen Wettbewerben zu platzieren. Oft lernen sie erst bei Studienaufenthalten und Meisterkursen im Ausland, kraft ihrer eigenen Fantasie einenzum Repertoire zu suchen. Umso erstaunlicher ist der internationale Siegeszug vieler südkoreanischer Künstler. Bei vielen scheint gerade die Mischung aus antrainierter Disziplin und von der Musik entfesselter Kreativität zum Erfolg zu führen", wie etwa im Fall der Sopranistin"Singende Nemesis" oder "die deutsche Version von Andy Warhol" - beide Lesarten vonsind gültig, meint Jens Balzer in einem-Essay zum gestrigen 80. Geburtstag des Sängers. Denn: "Zwischen diesen beiden Betrachtungsweisen gibt es keinen Unterschied. Heino ist der Prototyp einer. ... In ihm verbinden sich Traditionalismus und Postmoderne in nicht unbedingt immer behaglicher Weise."Weitere Artikel:lässt ihr US-Livepublikum per Kameras und Gesichtserkennung und im blitzschnellen Abgleich mit Stalker-Datenbanken überwachen, berichtet Simon Hurtz in der. Für "harmlos und albern" hält -Kritiker Paul Jandl die satirische Kunstfigur, die womöglich für Österreich nach Tel Aviv zum European Song Contest reisen wird. Für denhat Reinhold Jaretzky ein Gespräch mit dem Pianistengeführt, der am kommenden Sonntag seinen 95. Geburtstag feiert. Egbert Tholl stellt in derdas Klavier-Duo vor. Im plaudert Torsten Groß mitBesprochen werden ein Buch über die, das-Kritiker Karl Fluch mit größter Freude in die Hand nimmt, der Auftakt eines-Zyklus dermit Tagesspiegel ),Live-Album "On Broadway" ( Pitchfork ),Album "Faithful Fairy Harmony" ( Jungle World ), ein Konzert derunter Standard ) und zahlreiche neue Notenausgaben ( NMZ ).