Die Autorindarf nach einem Urteil des Landgerichts Berlin eine falsche Behauptung über die Soziologinnicht wiederholen. Kaddor hatte Kelek in mehreren Schriften vorgeworfen, sie, Kelek, hätte in einem Interview mit dempauschal einen Hang zur Sodomie unterstellt. In der Urteilsverkündung des Landgerichts Berlin nach der mündlichen Verhandlung heute Vormittag, wird bestätigt, dass das Gericht der Klage Keleks gegen Kaddorhabe - das heißt, dass Kaddor die vollen Gerichtskosten übernehmen muss. Auf die Urteilsbegründung ist noch zu warten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.In der Verhandlung hatte der Richter von vornherein klargestellt, dass Keleks Äußerung in einemInterview einfach zu verstehen sei und sich keineswegs pauschal auf muslimische Männer beziehe. Vielmehr sei es in der Äußerung um dasdes Islams, unabhängig von Religion, gegangen. Die Frau solle sich laut diesem Menschenbild verhüllen, denn sonst müsse der Mann sich ständig entleeren, "und wenn er keine Frau findet, dann eben ein Tier". Kaddor hatte aus dieser Aussage Keleks über den Islam eine Behauptung Keleks über "muslimische Männer" gemacht.Jörg Metes hatte diese fortwährende Verfälschung des Zitats bei den nachgewiesen , parallel habe ich selbst imdiesen von Kaddor und vielen verbündeten Autoren und Autorinnen geführten ehrverletzenden Angriff auf die Diskurskonkurrentin angeprangert Noch vor einem Jahr, nach den Artikeln in denund im schrieb Kaddor: "Die Islamkritikerin Kelek hatdie Religion des Islams und muslimische Männer pauschal in Verbindung mit Sodomie gestellt."Kaddor berief sich in der Verhandlung auf ihre Meinungsfreiheit, der Richter hielt ihr entgegen, dassmüssten. Das Urteil könnte Folgen für eine große Zahl von Autoren haben, die Kaddors Behauptung ungeprüft oder böswillig übernommen hatten. Zu den Autoren, die das Gerücht über Necla Kelek weiterverbreiteten und immer wieder behaupteten, Kelek hätte über "muslimische Männer" und nicht über das Männerbild des Islams gesprochen, gehören unter anderen, der-Redakteur, der Grünen-Politiker(Redakteur desund Ehemann Kaddors) und der ehemaligeRedakteur