Inist die Revolution am Wochenende ausgeblieben. Die gelben Westen irrten wie die Touristen durch ein zugenageltes Paris, das außer einem Sushi-Laden hier oder einer Parfümerie dort kaum Schaufenster zum Zertrümmern bot. "Paris ohne Theater, Konzerte und offene Museen ist wie eine, und die Passanten wirken wie herumirrende Statisten nach der Aufführung", schreibt Joseph Hanimann in der. Er findet es ungerecht, dass gerade auch diehatten. "Die Graffiti und Hammerschläge gegen den edlen Stein des Triumphbogens galten der dahinter stehenden Staatsmacht, ähnlich wie das Abbrennen von Verkehrsbussen bei den Vorstadtkrawallen der vergangenen Jahre. Diesind den zwischen Denkmalkult und blinder Zerstörung alternierenden Franzosen nicht weniger wert als etwa den Revoltierenden des Arabischen Frühlings, die sich in Kairo, Tunis, Bagdad schützend vor sie stellten, die ihren."schien eine Antwort auf den Populismus zu sein. Nun stellt sich heraus, dass er Teil eines größeren Problems ist, das den Populismus erst schafft, schreibt imüber die "Gelbe Westen"-Revolte in Frankreich. Macron teile mit den meisten Politikern die Ignoranz für Teile der Bevölkerung, die sichfühlten. "Man hat viel über die Abgehobenheit von Politikern gesprochen. Durch nichts erweist sie sich mehr als durch die Tatsache, dass Politiker nun fast schon ein Jahrzehnt damit verbracht haben, sich größere Sorgen um den Populismus zu machen, als über die Politiken, die dieses Gefühl des Alleingelassenseins bestärkten. Man hat sich über Macron lustig gemacht, weil er sichaufführt. Die Verachtung für dieaber ist in der Debatte über Populismus überall sichtbar."und Mitstreiter veröffentlichen eine Petition mit der nicht geringen Ambition, Europa durchvor dem Untergang zu bewahren. Hintergrund dürften auch die französischen Unruhen sein, in dem Bürger zugleichund fürvom Staat auf die Straßen gehen. Laut Piketty soll aus nationalen und EU-Abgeordneten ein neues Gemium gebildet werden, das die neuen Steuern auf hohe Einkommen, Vermögen und Unternehmensgewinne beschließt: "Bei diesem Vorschlag geht es nicht um die Schaffung einer '', bei der den 'tugendhaften' Ländern Geld weggenommen werden soll, um es den wirtschaftlich schwächeren zu geben. (...) Der entscheidende Punkt ist ein anderer: Es geht vor allem um dieder einzelnen Länder und um Investitionen in die Zukunft aller Europäerinnen und Europäer, angefangen natürlich bei den jüngsten, ohne dass dabei einzelne Länder bevorzugt werden." In der berichtet Hannes Koch über das Papier, das heute zeitgleich in, demund derveröffentlicht wird.Dem Europagedanken hat die-Diskussion genützt, meint Gustav Seibt in der. So lebendig wurde schon lange nicht mehr über die EU diskutiert, niemand nimmt sie mehr für selbstverständlich, niemand glaube mehr, man könne sie gefahrlos herunterreden: "Die Vorgeschichte des Brexit zeigt, dass jahrelanges Gerede mitfolgenträchtig ist. Großbritannien, von historischen Belastungen vermeintlich frei, gönnte sich den Anti-Brüssel-Affekt und lernte seit der Brexit-Abstimmung eine Realität kennen, von der vorher niemand gesprochen hatte. Das Gewürge um den richtigen Weg zum Ausstieg hat nicht nur die britische Öffentlichkeit, sondern auch die aller anderen EU-Länder auf ganz neue Weise mit dem Projekt Europa bekannt gemacht. Die britische Mühsal hat, so erstaunlich das ist, erstmalshergestellt."Die britische Unternehmerin, die vor Gericht erwirkt hatte, dass das Parlament zustimmen musste, bevor die britische Regierung die EU über den geplanten Brexit nach Artikel 50 informieren durfte, würde Seibt wohl nur halb zustimmen. Kurz vor der Abstimmung am Dienstag über das Verhandlungsergebnis von Theresa May zeigt sie sich im Interview mitentsetzt über die, mit der britische Politiker den Brexit angingen: "Großbritannien war einfachund hat die EU völlig unterschätzt. ... Von den 650 Abgeordneten im Parlament haben zu Beginn der Brexit-Verhandlungen nur 87 Parlamentarier die vertraulichen Studien der Regierung zu den Konsequenzen des Brexits. Die meisten sagten sich einfach: 'Das wird schon klappen. Die.' Ein Kabinettsmitglied sagte mir, er habe erst im Juli 2018 auf einer Fahrt nach Norwegen verstanden, was es mit demauf sich habe."Die norwegische Abgeordnetemöchte die Briten jedenfalls lieber nicht in der European Free Trade Association (Efta) haben, erklärt sie im: "Ich glaube nicht, dass esliegt, die Briten in den Efta-Block einzuladen. Es würde sicherlich das Gleichgewicht innerhalb der Efta stören - und damit auch unsere Beziehungen zur EU. Darüber hinaus setzt das EWG-Abkommen einenzwischen den Ländern voraus, dass man die eigenen Gesetze denwogegen Britannien sein Veto einlegen will. Dies sind die Gesetze und Vorschriften, auf die wir uns verlassen, um einen reibungslosen Zugang zu unserem wichtigsten Markt zu haben. Das Veto eines Landes wirkt sich auch auf die anderen Länder aus: Wenn die Briten der Efta beitreten und Teile des EWG-Abkommens ablehnen, könnte dies das Abkommen. Das Vereinigte Königreich scheint den Beitritt zu unserer Efta-Familie als Übergangslösung zu erwägen, bis es ein besseres Angebot erhält. Es überrascht mich wirklich, dass jemand denken würde, dass die Norweger das attraktiv finden. Es wäre, als würde man denzu einer Weihnachtsfeier einladen, die Getränke aufpeppen und hoffen, dass alles gut läuft. Das wird es nicht."Ebenfalls im warnt die türkische Schriftstellerindie Briten, sichhinzugeben: "Erinnerung ist eine Verantwortung. Wir sollten uns an die Vergangenheit erinnern, nicht nur in ihrem polierten Glanz, sondern auch an ihre Gräueltaten und Ungerechtigkeiten. Die Rhetorik über die Rückkehr zu einer goldenen Vergangenheit istund nicht der richtige Weg. Seien wir bitte nicht so selbstgefällig anzunehmen, dass der imperiale Nationalismus, eine giftige Flüssigkeit, die in jedem Land bitter geworden ist, im Vereinigten Königreich nicht die gleiche Wirkung haben wird, weil 'dieser Ort anders' sei. Das ist genau das, was ein ungarischer, türkischer, kroatischer, österreichischer oder deutscher Imperial-Nationalist sagen würde."