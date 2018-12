Derist zum Bestandteil des Alltags von Juden in Europa geworden, lernt Michael Hanfeld () aus einer Umfrage der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte in zwölf europäischen Ländern. "89 Prozent registrieren demzufolge in den vergangenen fünf Jahren zunehmenden Antisemitismus in ihrem Land - besonders ausgeprägt in Frankreich (95 Prozent) und in Deutschland (85 Prozent)." Aus der Kriminalstatistik lernt man das nicht, so Hanfeld: "Wennvon mehr als sechzehntausend befragten jüdischen Europäern sagen, sie gingen schon, weil das ohnehin nichts nutze, und in Deutschland 41 Prozent im vergangenen Jahr antisemitisch angegangen worden sind, zeigt sich einmal mehr: Es hat viel zu lange gedauert, bis Vertreter jüdischen Lebens in Europa, angefangen bei der französischen Philosophin, mit der schon flehentlichen Mahnung Gehör gefunden haben, dass man sie mit der gerade in den letzten Jahren und im Zusammenhang mit der Migration rapide angewachsenen Judenfeindlichkeit nicht allein lassen dürfe."In der erinnert der Sozialphilosoph Gunzelin Schmid Noerr daran, wievor siebzig Jahren die "Allgemeine Erklärung der" (AEMR) der UN verkündete. Diese Menschenrechte, die von 58 Staaten ohne Gegenstimme angenommen wurden, "sind kein spezifisch 'westliches' Produkt", so Schmid Noerr. "Ihre Akzeptanz stieß auch in Europa auf massive Widerstände, insbesondere seitens der christlichen Kirchen und konservativer Kreise. Sie waren eine Folge der gesellschaftlichen Modernisierung. In ihr wurde Herrschaft nicht mehr durch überkommene Hierarchien, sondern durchim Rahmen funktionale Differenzierungen gerechtfertigt. Da der Prozess der Modernisierung heute längst im globalen Maßstab stattfindet, gibt es weltweit Menschenrechtsbewegungen und. Dagegen wird das Argument der kulturellen Unangemessenheit regelmäßig von den politischen Eliten vorgebracht wird, diedurch den Menschenrechtsdiskurs bedroht sehen."