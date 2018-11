Der Historikerwurde am Wochenende in München mit dem Geschwister-Scholl-Preis ausgezeichnet. In seiner Dankesrede, die dieheute druckt, erinnert Aly auch an die, die in der Münchner Universität das: "Insgesamt betrachtet, läuft unsere heutige Erinnerungspolitik darauf hinaus, sich mit den Opfern zu identifizieren. Parallel dazu werden die Täter zu schier außerirdischen Exekutoren stilisiert, und über die 3.000 Jubelstudentinnen und -studenten istoder ausführlich berichtet worden. Diese Art des Erinnerns legt nahe zu vergessen, wie sehr die eigenen Eltern, Großeltern oder Urgroßeltern die Regierung Hitler lange aktiv unterstützt hatten, zu den mäßig überzeugten Mitläufern oder den zuverlässig passiven Stützen der Gewaltherrschaft gehört hatten. Näher als Christoph Propst, Sophie Scholl und Hans Scholl stehen auch uns Heutigen diejenigen, die am 22. Februar 1943 im Audimax der LMU den justizförmigen Mord an drei Kommilitonenmittelstark beklatschten und betrampelten."Dass die Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Vergangenheit aber nicht abgeschlossen ist, sondern sowohl vontatkräftig gepflegt wird, lernte Aly auf seiner jüngsten Reise durch die Bundesrepublik, wo er zu einer ganzen Reihe von Veranstaltungen zumeingeladen worden war, erzählt er in der: "Insang man in aller Eintracht mit der sehr munteren Stadtverordnetenvorsteherin von der CDU das Moorsoldatenlied, weil es vor 30 Jahren von Linksbewegten so eingeführt worden ist. Inempfing mich der Verein 'Historische Warenhäuser Wertheim und Tietz', indie 'Gesellschaft zur Förderung und Pflege der jüdischen Kultur', indie 'Katholische Hochschulgemeinde'. Mich beeindrucken die Kraft, dieall dieser Initiativen und Vereine. Überall in Deutschland haben sie in den vergangenen 30 Jahren eine immer stärker gewordene, fundierte Gedenkkultur geschaffen - in vielfältiger Weise und mit parteiübergreifender bürgerlicher Selbstverständlichkeit."