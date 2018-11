hat auf den Mord an dem Journalisten, der laut CIA-Informationen wohl kaum ohne Zustimmung des saudi-arabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman geschehen konnte, gestern mit einer Artan Saudi Arabien reagiert. Die schreibt im Editorial: "Da der Präsident nicht führt, fällt eszu, Maßnahmen zu ergreifen und Amerikas Ansehen in der Welt zu schützen. Donald Trump weiß, dass er sich auf einemmit dem Gesetzgeber befindet: Am Schluss seiner Erklärung warnt er Mitglieder des Kongresses, die 'aus politischen oder anderen Gründen in eine andere Richtung gehen wollen', es nur zu versuchen."In derdie Schaffung einesvor. Der soll die sichere Migration von hunderten Millionen Menschen in die westlichen Industriestaaten gewährleisten (Leggewie plädiert zwar für Aufnahmequoten nach dem Verursacherprinzip, aber dass Russland oder China keine Millionen Flüchtlinge aufnehmen, weiß auch er). "Bei der 24. Klimakonferenz im Dezember im polnischen Katowice (Kattowitz) sollte die Bundesregierung den Klimapass als Offerte an die, die die 39 Aosis-Staaten bilden, vorschlagen und Maßnahmen empfehlen, die Migranten in den Aufnahmeländern ein prekäres Dasein ersparen. ... Die Lücken des Nansen-Passes sprechen nicht gegen, sondern für eine frühzeitige Befassung mit dem Klimapass. Ein Utopist ist nur, wer nichts tut. Anders als die Rechte behauptet, muss Europa dem Migrationspakt zufolge' aufnehmen. Am Erfordernis der normativen und operativen Weiterentwicklung einesändert das jedoch nichts."Inzwischen hat auch- nach den USA, Ungarn, Österreich, Tschechien, Bulgarien, Estland, Israel und Polen - seineausgesprochen, meldet : " Australiens konservative Regierung sagte, der Pakt könnte zur illegalen Einwanderung in das Land ermutigen. Dies bedrohe hart erkämpfte Erfolge im Kampf gegen den. Der Migrationspakt sei nicht im Interesse Australiens und stehe im Widerspruch zur Politik seiner Regierung, sagte Premierminister Scott Morrison."