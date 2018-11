Von allen depressiven Männern im Musikbiz isteindeutig Jens Balzers Liebling: Nur Grant vermag es, seinen Menschenhass in die Welt hinaus zu singen, als handle es sich um ein Liebeslied, erklärt der Kritiker in der. Grants neues Album "Love is Magic" zeigt ". Schon im Eröffnungsstück 'Metamorphosis' steigert Grant sich in eine flammende Wutrede hinein, eineder Gegenwart, aus Zitaten und Wahrnehmungsfragmenten montiert. Er haucht und schreit, kiekst und brummt, manches klingt wie aus einem alten Monty-Python-Sketch, unter dem ein ebenso alter Rhythmuscomputer in rasendem Leerlauf rotiert. ... In der Popmusik der Gegenwart ist John Grant damit eine singuläre Figur, ein unheimlicher Künstler im Freudschen Sinne des Wortes:." Daraus ein Video:In der-Afropopkolumne erzählt Jonathan Fischer die abenteuerliche Geschichte, wie die Musik der somailischenwiederentdeckt wurde: Erst tauchte die Musik in einem MP3-Blog, dort allerdings anonym, da das zugrunde liegende Tape keine Beschriftung aufwies. Dies führte schließlich zu einer Reise nach Somalia, um dort unter Musikern Näheres zu erfahren - was schlussendlich zum Erfolg führte, da im Zuge auch die Mastertapes der Gruppe wieder auftauchten. Jetzt sind die Aufnahmen wieder regulär veröffentlicht : "einfür alle Fans afrikanischer Musik. ... Die Bläsersätze erinnern an Ethio-Jazz, die mit Wah-Wah-Gitarren aufgemotzten somalischen Folk-Hits an die Sorte Ethno-Funk, die heute von Hipstern in Brooklyn und London gefeiert wird. Mal entführt die Dur Dur Band mit polychromatischen Orgeln, Gitarren-Ostinatos und zackigen Bläser-Riffs ins, dann wieder lässt sie das zarte Melisma von Sahra Abukar Dawo über entspannte, Reggae-ähnliche Daantho-Rhythmen fließen." Und aufkann man das Album komplett hören:Besprochen werden ein Konzert derim Pierre-Boulez-Saal ( Tagesspiegel ),Konzert in Wien ( Standard ),neues Album "Borrowed and Blue" ( Tagesspiegel ),Album "Chansons" ( SZ ), das neue Album von Standard ), ein Konzert des Pianisten Tagesspiegel ), ein Konzert desuntermit dem Violinisten Tagesspiegel ) und ein Auftritt von FR ).